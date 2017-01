Đảm bảo cung ứng tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán 2017

Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, do nhu cầu rút tiền mặt tăng đột biến nên nhiều điểm rút tiền tự động (ATM) xảy ra tình trạng tắc nghẽn cục bộ, tình trạng hết tiền xảy ra thường xuyên. Để giảm tình trạng này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và cam kết đảm bảo nhu cầu tiền mặt cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

Nhiều ngân hàng thương mại đã và đang chủ động nguồn tiền mặt để cung ứng ra thị trường

Theo phản ánh của nhiều công nhân ở các khu công nghiệp, đến cận Tết, công ty mới trả tiền lương và thưởng. Khi đó, để có tiền mua sắm Tết phải xếp hàng dài tại các điểm ATM để rút tiền. Có những lúc xếp hàng khá lâu mới tới lượt thì máy ATM lại báo hết tiền, gây ức chế cho người dân.

Chị Nguyễn Thị Huệ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam, Khu công nghiệp Thăng Long chia sẻ: "Tháng nào cũng rút tiền, nhưng vào những dịp Tết người rút tiền tăng đột biến, do đó vào dịp cuối năm tại Khu công nghiệp, mọi người thường muốn rút nhiều tiền để về quê ăn Tết. Nhu cầu tăng đột biến. Nhiều khi đến lượt mình lại hết tiền. Tình trạng này năm nào cũng có".

Tại các khu công nghiệp vào dịp cận Tết phải chờ đợi để được rút tiền

Trước tình trạng trên, nhiều ngân hàng thương mại trên cả nước đã và đang chủ động nguồn tiền mặt để cung ứng ra thị trường nhằm đảm bảo an toàn kho quỹ dịp cuối năm và Tết nguyên đán.

Bà Lê Như Hoa, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương

(Viettinbank) cho biết, Ngân hàng đang tập trung chỉ đạo các chi nhánh, trung tâm quản lý tiền mặt chủ động điều tiết ra thị trường. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ, đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán.

Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện công tác điều chuyển tiền mặt từ trung ương về các ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố để nâng cao mức dự trữ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế. Đặc biệt cần ưu tiên điều chuyển đến các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm, có mức thu - chi tiền mặt cao và tập trung nhiều máy ATM như: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng...

Để đạt hiệu quả cao, NHNN nước yêu cầu: các chi nhánh địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn, đảm bảo chi đủ cơ cấu các loại mệnh giá tiền cho khách hàng; kiểm tra, xử lý các vi phạm trong đảm bảo chất lượng, dịch vụ an ninh, an toàn hoạt động ATM trên địa bàn, nâng cao chất lượng dịch vụ ATM...

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: Ngân hàng Nhà nước đã có 4 - 5 văn bản gần đây về ATM, các Ngân hàng thương mại cũng rất quyết liệt thậm chí vừa rồi thành lập cả một đoàn của liên Bộ, cả Ngân hàng Nhà nước đi kiểm tra máy ATM và rất nhiều ngân hàng để đánh giá tính an toàn bảo mật cũng như chất lượng phục vụ.

Ông Đào Minh Tú - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước

"Chúng tôi yêu cầu các ngân hàng thương mại nhất dịp tết này nhu cầu rất cao khi trả lương, trả thưởng dồn dập nhất là tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất. Do đó, các ngân hàng thương mại có nhiều hình thức trả tiền lưu động hay là đến tận nơi các doanh nghiệp để việc trả lương trả thưởng cho công nhân được kịp thời để có tiền dịp Tết," ông Tú nhấn mạnh.