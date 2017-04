Than tồn kho tăng trên 9 triệu tấn

Sáng 10/4, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị sơ kết quý 1/2017.

Tính chung trong quý 1, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn nhiều mức tăng so với các năm gần đây, trong đó các ngành khai khoáng giảm 11,4%. Đối với TKV, nhìn chung tình hình các chỉ tiêu đạt tiến độ kế hoạch giao và có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2016.

Hội nghị sơ kết quý 1/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam.

Trong đó, toàn tập đoàn đã sản xuất khối lượng than nguyên khai được 9,4 triệu tấn, đạt 26% kế hoạch năm, bằng 93% so với cùng kỳ năm ngoái, than sạch thành phẩm đạt 8,5 triệu tấn. Lượng bốc xúc đất đá đạt 27,5 triệu mét khối (bằng 20% kế hoạch năm).

Lượng than tiêu thụ của TKV trong quý I đạt 8,6 triệu tấn (bằng 103% doanh số cùng kỳ năm 2016), trong đó xuất khẩu được gần 190.000 tấn (đạt 12,3% kế hoạch năm), doanh thu gần 13.000 tỉ đồng (bằng 103% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, lượng than tồn kho thành phẩm vẫn còn 9,3 triệu tấn.

Hoạt động khai thác khoáng sản cơ bản đã đạt và vượt kế hoạch, đã huy động sản phẩm mới đi vào sản xuất như phôi thép của tổng công ty khoáng sản, alumin của nhà máy Nhân Cơ. Giá bán khoáng sản có dấu hiệu hồi phục, trong đó đồng tấm, thép thỏi, tinh quặng sắt đã tăng so với năm 2016.

Tình hình sản xuất điện gặp nhiều khó khăn do nhu cầu huy động điện trên thị trường và giá điện tháng 1,2 thấp. Trong quý I, một số nhà máy dừng lại do sự cố lò.

Ông Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng Giám đốc TKV cho rằng, trong quý I mặc dù có những khó khăn, nhưng Tập đoàn tập trung chỉ đạo quyết liệt từ công tác tái cơ cấu đến công tác quản trị chi phí, ông tác sản xuất và nhất là công tác thị trường.

“Nói chung trong quý I các chỉ tiêu của Tập đoàn đều đã hoàn thành, nhất là công tác đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên. Cái khó nhất hiện nay của TKV vẫn là vấn đề thị trường hiện nay đang cực kỳ khó khăn”, ông Cơ nêu rõ.

Điểm mặt các dự án đội vốn, chậm tiến độ và tạm dừng của TKV VOV.VN - 48 dự án của TKV với tổng mức đầu tư hơn 97.506 tỷ không đạt tiến độ, 14 dự án với tổng mức đầu tư 6.773 tỷ đồng phải dừng thực hiện. TKV dự báo, mặc dù giá than, khoáng sản có phục hồi nhưng chưa ổn định, tập đoàn sẽ tiếp tục cân đối giữa sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho ở mức hợp lý, ổn định việc làm, đáp ứng nhu cầu than.

Đồng thời. thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí để cân đối tài chính, ổn định thu nhập cho người lao động và đáp ứng phát triển bền vững trong các năm tới./.