Dự đoán sức mua tăng kỷ lục trong ngày Black Friday tại Mỹ

24/11 hàng năm là ngày thứ Sáu Đen tối (Black Friday), dịp mà nhiều người dân Mỹ mong đợi để được mua những mặt hàng yêu thích với giá giảm sâu so với ngày thường. Năm nay, tình hình kinh tế khả quan và tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 17 năm qua là những lý do khiến sức mua được dự đoán sẽ tăng kỷ lục trong dịp này.

Thứ Sáu Đen tối hay còn được biết tới bởi cái tên Black Friday diễn ra ngay sau ngày Lễ Tạ ơn tại Mỹ. Vì đây không phải là ngày lễ nên nhiều người đã xin nghỉ phép năm để có thể kéo dài kỳ nghỉ từ Lễ Tạ ơn cho tới hết cuối tuần. Đây là dịp để người dân mua sắm bởi hầu hết tất cả các cửa hàng đều đưa ra các chương trình khuyến mại, giảm giá sâu đối với nhiều mặt hàng để tri ân khách hàng trong 1 năm qua.

Người dân đổ xô đi mua hàng trong ngày Thứ Sáu đen tối. (Ảnh: Reuters)

Một tuần trước ngày Thứ Sáu Đen tối, các cửa hàng, trung tâm mua sắm liên tiếp tung ra các chương trình quảng cáo, khuyến mại, giảm giá hấp dẫn, thấp nhất là 20%, cao nhất tới 85% giá trị mặt hàng. Nhiều tập đoàn lớn còn tổ chức các chương trình biểu diễn, các cuộc diễu hành quy mô lớn nhằm tri ân khách hàng. Do diễn ra vào đợt nghỉ dài ngày nên số lượng người tham gia được dự báo sẽ rất đông, do đó an ninh cũng được tăng cường tại các địa điểm công cộng trong bối cảnh vừa diễn ra các vụ xả súng và đâm xe vào đám đông tại Mỹ trước đó.

Trong ngày Lễ Tạ ơn, người dân Mỹ thường tổ chức ăn mừng tại gia đình vào buổi trưa hoặc buổi tối rồi sau đó cùng nhau đi mua sắm suốt đêm tới sáng. Đa số các cửa hàng đóng cửa từ sáng và mở lại vào tầm 5-6 giờ tối cho tới hết ngày thứ 6 Đen tối. Giảm giá và được trông đợi nhiều nhất là các mặt hàng điện tử như TV, máy tính, điện thoại,.v.v. Những nơi đón khách nhiều nhất có thể kể tới Bestbuy, Walmart, Amazon, Target,.v.v.

So với những năm trước, năm nay do tăng trưởng kinh tế khả quan cùng với tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ thấp nhất trong 17 năm, sức mua trong ngày thứ Sáu Đen tối được dự báo sẽ tăng cao nhất từ trước tới nay. Số liệu thống kê được công bố ngày 27/10 cho thấy trong quý III kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 3% và đây là một chiến thắng lớn dành cho Tổng thống Donald Trump, bởi đã rất nhiều lần các chuyên gia kinh tế cho rằng mục tiêu tăng trưởng 3% mà ông đề ra là không thể thực hiện được.

Đặc biệt, đây là quý thứ hai liên tiếp chỉ số GDP đạt mục tiêu của Tổng thống Trump. Quý trước, kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,1%, mạnh nhất trong 2 năm. Trên thực tế, các chuyên gia kinh tế Mỹ vẫn dự đoán nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt ít nhất là đến tháng 5/2018 sau khi GDP tăng 1,6% trong năm 2016.

Với những tín hiệu kinh tế lạc quan như vậy, ngày thứ Sáu Đen tối sẽ khởi đầu cho mùa mua sắm cuối năm tại Mỹ bởi ngay sau đó sẽ là ngày Thứ Hai ảo (Cyber Monday), ngày giảm giá Online thường niên hàng năm ở Mỹ vì có một thống kê cho thấy ngày Thứ Hai đầu tiên sau lễ tạ ơn các Website bán hàng trực tuyến ở Mỹ thường có doanh số tăng đột biến. Không những vậy, từ nay tới cuối năm còn có lễ Giáng sinh và lễ đón năm mới dương lịch và đây sẽ tiếp tục là ngày hội mua sắm đối với không chỉ người dân Mỹ mà bất cứ khách du lịch nào tới Mỹ./.