Hàng hiệu giá chợ: Cảnh giác với hàng “ba không“

Mỹ phẩm online chất lượng mập mờ

Mỹ phẩm hàng hiệu giá rẻ là một cụm từ được tìm kiếm khá nhiều trên các công cụ tìm kiếm mỗi ngày. Nắm được tâm lý đó của người tiêu dùng, các cửa hàng mỹ phẩm “hàng hiệu” online mọc lên như nấm. Chỉ cần vào facebook gõ “mỹ phẩm hàng hiệu” là có thể tìm thấy vô số những cửa hàng bán online với mức giá “rẻ như bèo”, thậm chí, chẳng cần mất công tìm kiếm gì cũng sẽ có vô số những người bạn “từ trên trời” bán hàng mỹ phẩm online kết bạn với mình.

Mỹ phẩm hàng “xịn” giá rẻ xuất hiện khắp mọi nơi

Hỏi chủ cửa hàng về dòng sản phẩm làm trắng da, ngay lập tức khách hàng được tư vấn tận tình về các sản phẩm “hàng hiệu giá hời”. Mức giá mà chủ cửa hàng đưa ra thấp hơn nhiều so với giá mà trên trang web của hãng công bố.

Lý giải về hàng thật – giả và tem mác, một chủ cửa hàng mỹ phẩm online trả lời là do họ kinh doanh trực tuyến nên không mất tiền thuê cửa hàng, không bị đánh thuế, vì thế giá thành rẻ hơn nhiều so với các cửa hiệu trên phố. Chủ cửa hàng cũng cho biết: là hàng xách tay nên không có giấy kiểm định của hải quan (?). Sau đó, để thuyết phục khách mua hàng, bà chủ còn cho gửi cho xem mấy phản hồi tốt từ những người mua hàng trước đó.

Những sản phẩm bán online như vậy, không có giấy kiểm định hàng thật giả, thậm chí còn không được dùng thử hay sờ vào sản phẩm. Chỉ qua một cuộc trò chuyện nhanh trên facebook hay một cuộc điện thoại chóng vánh là ngay lập tức bạn có thể sở hữu một dòng sản phẩm được coi là “chất lượng” và “vô cùng hiệu quả” với giá cả phải chăng, đáp ứng nhu cầu “ngon, bổ, rẻ”.

Đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng, vô số những sản phẩm được cho là hàng ngoại tràn vào thị trường Việt Nam. Bạn Lan Anh (sinh viên) chia sẻ: “Là con gái ai chẳng mê làm đẹp, nhưng vào những nơi bán mỹ phẩm lớn thì giá lại rất “chát”. Thấy nhiều cửa hàng cũng bán dòng sản phẩm đó với mức giá rẻ hơn nhiều nên mình chọn mua thôi. Hàng hiệu mà giá rẻ tội gì không mua”.

Tại một quầy hàng mỹ phẩm nhỏ tại chợ đồng xuân, Hà Nội, có thể tìm thấy vô số những dòng sản phẩm hàng hiệu với mức giá siêu rẻ. Những sản phẩm thương hiệu Maybeline, Essance, Ohui, The Face Shop,... được rao bán với giá chỉ từ 50.000-100.000 đồng. Không những thế, người mua còn có thể kỳ kèo để nhận được mức giá chỉ còn một nửa so với mức giá mà cửa hàng niêm yết. Son, kem dưỡng, nước hoa,... hàng hiệu giá siêu rẻ rao bán tràn lan trên mạng

Hàng xách tay hay hàng giả “đội lốt”?

Theo một địa chỉ tìm kiếm được trên mạng, chuyên bán các sản phẩm xách tay, phóng viên VOV.VN đã tìm đến một địa chỉ trên phố Cầu Giấy. Người phụ nữ tên Huyền được cho là chuyên bán các sản phẩm xách tay từ Hàn Quốc. Thấy có người hỏi mua chị đon đả chào mời. Ngỏ ý muốn xem về dòng sản phẩm làm trắng da của Hàn Quốc với mức giá tầm 100.000 đồng, chị tìm cho tôi đến cả 3, 4 sản phẩm để lựa chọn.

Hỏi về vấn đề hàng nhập khẩu tại sao lại quá rẻ, chị Huyền trả lời, đây là hàng xách tay, không bị đánh thuế nên giá thành phải chăng hơn nhiều so với hàng công ty. Để lý giải cho mức giá siêu rẻ, chị Huyền không ngần ngại chia sẻ, mỹ phẩm chị nhập về là hàng cận đát, giảm giá kịch sàn nên người Việt bình dân vẫn có cơ hội dùng hàng hiệu. Chị còn tư vấn thêm, chỉ cần dùng sản phẩm này trong vòng một tuần thì sẽ trắng lên trông thấy. Tuy là hàng cận đát, nhưng sử dụng vẫn an toàn lắm, không lo gì cả, bà chủ trấn an khách hàng.

Đặc điểm chung của hàng hiệu giá rẻ là không tem, không hạn sử dụng...

Lọ mỹ phẩm với dòng chữ “made in Korea” được cho là dòng sản phẩm Hàn Quốc chính hãng không hề có tem chống hàng giả của Bộ Công an hay bất cứ một căn cứ nào để đảm bảo đây là hàng thật. Thấy người mua có vẻ không yên tâm về chất lượng sản phẩm, chị Huyền cho biết, hàng của chị trước nay bán rất chạy. “Buôn bán phải dựa vào lòng tin là chính. Trước nay mình làm ăn có uy tín, nên khách hàng mua hàng sau này vẫn thường xuyên quay lại mua tiếp”, bà chủ cho hay.

Để kiểm chứng chất lượng hàng xách tay, phóng viên tiếp tục hỏi một số người đã từng dùng những sản phẩm như thế thì dường như họ vẫn còn rất bức xúc vì bị chủ những cửa hàng mỹ phẩm xách tay cho ăn “quả lừa”, và được họ cảnh tỉnh “tiền nào của đấy, chứ tìm đâu ra hàng hiệu mà giá chợ”.

Cảnh giác với mỹ phẩm “ba không”

Dạo quanh các khu chợ nổi tiếng có giá bình dân như chợ Phùng Khoang, chợ Xanh, chợ đêm,… sẽ dễ dàng tìm thấy những gian hàng bày bán mỹ phẩm đa chủng loại mà các chủ quán thường giới thiệu là hàng hiệu.

Bên cạnh những sản phẩm đã có thương hiệu như Pond’s, Nivea, Essance, Hazeline … thường được treo biển giảm giá liên tục chỉ bằng1/3 hoặc 1/4 so với giá gốc. Thì tại đây còn nhiều loại mỹ phẩm đóng lọ thủy tinh, hộp nhựa trông rất bắt mắt như: phấn má, kem trị mụn, sữa làm trắng da, nước hoa, mascara, sơn móng tay,… giá được xem là vô cùng “bình dân”, chỉ khoảng vài chục nghìn. Hầu hết các sản phẩm này đều “ba không”: không xuất xứ, không bảo hành, không nhãn mác. Ngoài ra, đặc điểm nổi bật chung của loại này còn là thông tin trên vỏ sản phẩm đặc tiếng Trung quốc, hoặc tiếng nước ngoài.

Chủ cửa hàng mỹ phẩm thuyết phục khách: "Phải có niềm tin, chất lượng thì sau khi dùng sẽ thấy"

Tuy có sự khác biệt về chất lượng bên trong nhưng tất cả các sản phẩm “hàng hiệu” giảm giá ngoài chợ về bề ngoài so với sản phẩm chính hãng giá từ vài trăm đến hơn 1 triệu cũng rất khó để phân biệt được. Hình thức từ kích cỡ đến màu sắc làm giống hệt nhau, cũng có tem bảo hành, nơi sản xuất, giá tiền in trên vỏ hộp. Như lọ Pond’s dưỡng trắng da ban ngày loại 50g giá từ 69.000 đồng xuống còn 25.000 đồng, phấn mặt Essance 120.000 xuống 30.000 đồng,…

Mỹ phẩm ngoại giá siêu rẻ không chỉ xuất hiện ở chợ, hay những cửa hàng nhỏ mà nó còn xuất hiện ở nhiều những con phố lớn của Hà Nội. Những người bán hàng thì lại nhiệt tình tư vấn, chỉ cần người mua đưa ra yêu cầu là muốn mua hàng tầm bao nhiêu tiền hay cần tác dụng như thế nào thì ngay lập tức có cả tá lựa chọn.