Năm 2017, kiên quyết cắt giảm khoản chi ngân sách không cần thiết

Kiên quyết cắt giảm những khoản chi không cần thiết trong năm 2017 là một trong nhiều giải pháp được đặt ra cho công tác tài chính – ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, năm 2017, theo dự báo thì kinh tế thế giới vẫn còn nhiều rủi ro. Ở trong nước cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém, nhu cầu nguồn lực phục vụ phát triển là rất lớn trong khi nguồn lực của đất nước còn hạn hẹp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (ảnh: GOF)

Cho nên, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế đảm bảo số lượng, chất lượng, thời hạn; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - NSNN. Đồng thời, tổ chức điều hành dự toán NSNN năm 2017 tích cực, chủ động, chặt chẽ, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách; kiên quyết cắt giảm những khoản chi không cần thiết, chậm triển khai; hạn chế chi chuyển nguồn; hạn chế ứng trước dự toán năm sau; giữ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội đã quyết định; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi để giảm bội chi NSNN.

Nhìn lại kết quả thu – chi ngân sách năm 2016, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho biết: Mặc dù đã tích cực triển khai ngay từ đầu năm, song tiến độ thu NSNN, đặc biệt là NSTW năm nay luôn đạt thấp so với dự toán và chậm hơn so với cùng kỳ năm 2015. Đến ngày 31/12/2016, thu cân đối NSNN ước đạt khoảng 1.094 nghìn tỷ đồng, vượt 79,6 nghìn tỷ đồng (tăng 7,8%) so dự toán, tăng thêm 55 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội. Trong đó, thu NSĐP đạt 118,6% dự toán (vượt 77,8 nghìn tỷ đồng), hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán được giao.

Về chi NSNN, đã thực hiện điều hành chặt chẽ; mặc dù có những thời điểm nguồn thu ngân sách tập trung chậm, nhưng vẫn đảm bảo theo đúng dự toán, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Ước đến ngày 31/12/2016 giải ngân nguồn vốn NSNN mới đạt khoảng 80% dự toán, vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 55,2% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2015 tương ứng đạt 79% và 72% dự toán).

Trên cơ sở kết quả thực hiện thu, rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai, cân đối NSTW được đảm bảo; giữ mức bội chi NSNN trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định.

Năm 2017, Bộ Tài chính cũng đặt mục tiêu kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn cho phép. Không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát NSNN. Thực hiện đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động lên nợ công và khả năng trả nợ trong trung hạn trước khi thực hiện các khoản vay mới. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại danh mục nợ công theo hướng bền vững, tập trung phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài và giảm dần lãi suất phát hành Trái phiếu Chính phủ.../.

