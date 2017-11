Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc WEF Justin Wood

Chiều 15/11, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Justin Wood, Giám đốc khu vực châu Á- Thái Bình Dương của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hoan nghênh ông Justin Wood đã tới Việt Nam để khởi động việc triển khai thoả thuận hợp tác giữa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về “Phát triển nền kinh tế Việt Nam tự cường trước tương lai”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và ông Justin Wood giám đốc WEF.

Khẳng định, Chính phủ Việt Nam coi trọng Thoả thuận hợp tác với WEF và đánh giá cao WEF đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai Thoả thuận hợp tác, trong đó gồm các lĩnh vực đáp ứng các ưu tiên của Việt Nam như nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bao trùm, cơ sở hạ tầng, giáo dục, kinh tế số, nông nghiệp và an ninh lương thực.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt nam coi trọng Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới 2018, đặc biệt khi Việt Nam vừa tổ chức thành công năm APEC và tuần lễ cấp cao APEC 2017. Là chủ nhà của Diễn đàn kinh tế thế giới - ASEAN năm 2018, Phó Thủ tướng mong muốn WEF quảng bá Hội nghị WEF- ASEAN 2018 tới cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu; giúp Chính phủ Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới để truyền thông điệp về cam kết, nỗ lực đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ông Justin Wood cho biết WEF sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ để triển khai hiệu quả Thoả thuận của hai bên nhằm mang lại giá trị kinh tế, xã hội tích cực cho Việt Nam.

Giám đốc khu vực châu Á- Thái Bình Dương của WEF cũng vui mừng được mời lãnh đạo Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới Davos năm 2018 tại Thụy Sỹ với chủ đề Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 với vấn đề việc làm. Ngoài ra có nhiều lịch trình hoạt động liên quan tới ASEAN và Việt Nam.

Ông Justin Wood nhấn mạnh, kinh thế thương mại, đầu tư của thế giới đang có dấu hiệu rạn nứt vì xu hướng bảo hộ gia tăng. Do đó, hội nghị WEF Davos 2018 hướng tới mục tiêu củng cố niềm tin vào tự do hoá thương mại sẽ mang lại lợi ích cho các quốc gia và người dân hơn là co cụm lại./.

