Sính dùng ngoại tệ “độc” để lì xì

1 USD nhũ vàng giá 400.000 đồng

Xu hướng dùng tiền ngoại tệ để lì xì năm mới rộ lên nhiều năm nay, nhất là đồng 2 USD. Theo quan niệm của mọi người, đồng 2 USD lì xì đầu năm mang lại may mắn cho người được mừng tuổi và sang hơn cho vị thế người đi mừng tuổi. Cách đây một tuần, trên phố Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều cửa hàng vàng nô nức đổi tiền 2 USD với giá 50.000 đồng/tờ. Tuy nhiên, sáng ngày 23/1 (26 tháng Chạp âm lịch), đồng 2 USD phổ thông ngoài “chợ đen” đã bị đẩy lên 65.000 đồng/tờ (liền seri), 60.000 đồng/tờ (khác seri).

Đồng 2 USD thông thường tăng giá chóng mặt theo ngày

Nhiều điểm buôn bán ngoại tệ ở Hà Nội như: Trần Nhân Tông, Hàng Bạc…, đồng 2 USD sản xuất năm 2003 bị đẩy lên 100.000 đồng/tờ (vì hiếm) và đổi bao nhiêu cũng có. Còn tờ 2 USD năm 1976, 1953, 1928... giá cao hơn gấp vài lần nhưng số lượng có hạn. Thậm chí, có loại 2 USD uncut (chưa được cắt rời) được nhiều người lùng mua cũng có giá trên trời.

Theo một chủ cửa hàng đổi ngoại tệ phố Hà Trung, năm nay, ngoài đồng 2 USD thường bán nhiều nhất, tờ 1 USD hình con gà được Mỹ phát hành nhằm phục vụ nhu cầu lì xì tại các quốc gia châu Á vào dịp Tết 2017 cũng bán chạy. Đặc điểm nổi bật của tờ 1 USD hình con gà được in nhũ vàng và in nổi 3D cùng với màu đỏ may mắn rực rỡ. Với số lượng giới hạn sản xuất chỉ 88.888 tờ, hiện giá bán của đồng tiền độc đáo này có giá 400.000 đồng/tờ.

Còn anh Nguyễn Minh (một chủ cửa hàng vàng buôn tiền tại Hà Nội) cho biết: “Năm nay, xu hướng người mua chọn nhiều loại 2 USD uncut bao gồm 8 tờ 2 USD liền (chưa được cắt ra) được gắn trên bìa thư đỏ phong thủy. Số lượng các tờ này rất ít nên giá cao lên tới 5 triệu đồng. Tiền USD thường được in thành từng bảng tiền lớn, hiện nay là bảng tiền 32 tờ (uncut 32 tờ), sau đó mới cắt thành từng tờ để lưu thông. Ở Mỹ người ta vẫn bán những tờ tiền uncut này cho người sưu tập bao gồm uncut 4, uncut 8 và uncut 32 tờ. Người buôn bán có thể cắt tờ uncut lớn thành các tờ uncut nhỏ hơn như uncut 2, uncut 3 cho người có nhu cầu mua làm sưu tầm”.

Khan đồng tiền mạ vàng

Năm nay, ngoài đồng 2 USD được mọi người ồ ạt mua bán, tờ 2 USD mạ vàng con gà cũng được săn lùng. Biểu tượng đồng 2 USD với 2 con gà nằm bên trái và phải được cho là đem lại may mắn năm Đinh Dậu. Tờ này không có giá trị thanh toán trong thực tế. Hiện, giá bán của bộ sản phẩm bao gồm tờ 2 USD con gà 2017, hồng bao: 450.000 đồng/bộ.

Trong vai người đi mua đồng 2 USD mạ vàng con gà, phóng viên đi tìm hiểu tại nhiều cửa hàng vàng, buôn bán ngoại tệ trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhưng đều được thông báo hết hàng. Thực tế, giá đồng 2 USD mạ vàng đã được các trang bán hàng trên mạng đẩy lên 500.000 - 600.000 đồng/bộ và kèm theo lời nhắn “mua nhanh kẻo hết”.

Khác biệt so với tờ 2 USD, tờ tiền con gà Úc 50 numis kamberra được làm từ hợp chất 70% polime và 30% cotton đang là ưu tiên lựa chọn của nhiều người mua dành cho mừng tuổi. Mặt trước của tờ tiền hình con Gà Trống, trùng hợp với giống gà phổ biến tại Việt Nam. Hiện giá bán lẻ là 120.000 đồng/tờ. Ngoài ra, đồng tiền xu con gà Úc có giá 120.000 đồng cũng được người dân lựa chọn lì xì nhau như một biểu tượng may mắn. Tuy nhiên, những đồng tiền trên chỉ bán trên mạng và thị trường ngoài “chợ đen” không thấy xuất hiện. Bánh phủ vàng, gà mạ vàng đắt hàng dịp Tết VOV.VN - Với ý nghĩa giàu sang, sung túc, các mặt hàng biếu tặng sử dụng vàng thật, từ đồ ăn đến lưu niệm đang "ăn khách" dịp Tết Đinh Dậu.