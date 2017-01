Thị trường biệt thự năm 2017: Nguồn cung tăng, giá.... kẹt

Cạnh tranh tăng

Tại thị trường Hà Nội, CBRE cho biết, trong quý 4 năm 2016, thị trường nhà đất tại Hà Nội đã ghi nhận 4 dự án biệt thự, nhà liền kề mới cung cấp thêm 170 căn cho toàn thị trường, thấp hơn số lượng dự án mới trong 3 quý đầu năm 2016.

Thị trường biệt thự, nhà liền kề năm 2017 sẽ tăng áp lực cạnh tranh (ảnh minh họa: KT).

Ba trong số 4 dự án này thuộc khu vực phía Tây của thành phố, nơi có nguồn cung biệt thự, nhà liền kề lớn nhất Hà Nội, chiếm đến 60% trên tổng số. Theo loại hình, nhà liền kề vẫn là chiếm ưu thế với 63% số lượng mở bán mới.

Cũng trong quý này, giá thị trường thứ cấp giảm 1,9% so với quý trước và 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Cầu Giấy vẫn là quận có giá bình quân cao nhất và tiếp tục tăng 4,3% so với quý trước. Tiếp theo đó là quận Thanh Xuân, đây cũng là quận có mức độ tăng cao nhất lên đến 9%.

Các quận khác phía Tây như Từ Liêm, Hoài Đức giá thứ cấp cũng tăng từ 4,4% đến 5,6%. Quận duy nhất tại phía Tây ghi nhận giá giảm là quận Hà Đông tại 2,6%. Trong khi đó, các giá tại các quận phía Nam cũng giảm với tỷ lệ 3,4% đến 5,5% so với quý trước.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc bộ phận nghiên cứu, tư vấn, định giá và quản lý tài sản của CBRE, cho rằng: “Sau 3 quý sôi động với hơn 3.000 căn mới được đưa gia thị trường, quý 4 năm 2016 đã có sự chững lại. Một số dự án nổi trội được kì vọng sẽ được lên sóng trong quý cuối cùng của năm đã bị hoãn lại sang đầu năm 2017. Với vị trí thuận lợi và danh tiếng của các nhà đầu tư, những dự án này được dự đoán sẽ thúc đẩy mức tăng trưởng về giá trong năm 2017”.

CBRE cũng dự báo xu hướng phát triển sang các vùng ngoại ô sẽ vẫn tiếp tục với gần 70% các dự án tương lai có quy mô lớn nằm ở khu vực phía Tây và phía Nam thành phố, hai khu vực có số lượng nhà biệt thự và liền kề lớn nhất tại thời điểm hiện tại. “Với số lượng nguồn cung như vậy, mức độ cạnh tranh của khu vực này được dự đoán sẽ tăng cao. Khu vực phía Đông sẽ nhận được lượng căn tương đương từ nguồn cung tương lai, làm cho khu vực này trở thành một trong những tâm điểm mới của thị trường biệt thự, nhà liền kề.”- bà An dự báo.

Giá không có biến đổi đột ngột

Tại thị trường TPHCM, CBRE cho rằng sự tăng giá của biệt thự/nhà phố xây sẵn không quá nổi bật. Trong năm 2016, TPHCM chào đón 3.062 căn từ 13 dự án, tăng 40% so với năm trước. Việc này đã thiết lập kỉ lục mới không chỉ về nguồn cung mới mà còn về giá bán của thị trường biệt thự/nhà phố xây sẵn tại TPHCM.

Các khu vực ngoại thành như quận Thủ Đức, Gò Vấp và quận 12, vốn không có hoạt động mới trong một thời gian dài, ghi nhận mức tăng giá 15% nhờ những dự án mới. Giá bán ở quận 9 tăng hơn 10% so với năm trước trong khi quận 7 vẫn ổn định với mức tăng giá chỉ ở 2,5%.

Mặt khác, giá bán ở quận 2 giảm khoảng 3% so với năm trước bởi những sản phẩm mới nằm ở vị trí kém thuận lợi nhắm đến đối tượng khách hàng vừa túi tiền. Xét đến tỉ lệ hấp thụ, có 2.304 căn được bán ra ở TP.HCM trong năm vừa qua, phần lớn từ các dự án mới.

Trong năm 2017 và những năm tiếp theo, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc, Trưởng phòng Nghiên cứu thị trường và Tư vấn phát triển của CBRE, cho rằng với đà tăng trưởng sẵn có, nhiều nhà đầu tư lớn sẽ mở rộng đầu tư ở những vùng hiện chưa được khai thác mạnh; do đó, dự báo sẽ không có nhiều cạnh tranh trực tiếp. Tuy nhiên, do tỉ lệ hấp thu của các thị trường mới này chưa được kiểm định chắc chắn, sẽ có thêm nhiều dự án nhỏ được phát triển trước để nghiên cứu thị trường.

Ngoài ra, những dự án mới này khó có khả năng nằm ở phân khúc giá cao, nên giá bán trung bình sẽ được hạ xuống nếu không tính đến một vài dự án cao cấp sắp được chào bán ở quận 2. Ở những khu vực đã được phát triển lâu đời như quận 9, quận 7, huyện Nhà Bè, do thiếu các dự án trọng điểm, cả giá bán và tỷ lệ hấp thụ được dự kiến sẽ ổn định trong 2-3 năm tới mà không có nhiều biến đổi đột ngột./.