Chuối 150.000 đồng 1 quả có gì đặc biệt?

http://streaming.vov.vn/2017_11_21/30IJcXo9FAmUewolg2nzYA/_2014_Dole_Banana_Trophy.mp4 Được bán tại một cửa hàng ở Tokyo (Nhật Bản), chuối Gokusen gây chú ý bởi sự đặc biệt từ cách đóng gói đến chất lượng và giá bán. Những quả chuối được lựa chọn khắt khe và bán với giá 6 USD (khoảng 150.000 đồng). Để có mức giá cao như vậy quả chuối phải đạt chiều dài chuẩn là 23cm và nặng hơn 200gr. Trong khi đó một quả chuối bình thường chỉ nặng 100gr. Chuối Gokusen được tạo ra từ 100 loài khác nhau. Theo nghiên cứu, loại chuối này ngọt hơn 36,5%, thơm hơn 33.4% và có kết cấu tốt hơn 40% so với chuối thường. Điều khác biệt giữa chuối Gokusen và chuối thường là chúng được trồng ở độ cao 500m so với mực nước biển ở khu vực đạt tiêu chuẩn sinh thái ở Philippines. Chính vì sự đặc biệt đó, nên các quả chuối này cũng được đóng gói hết sức cầu kỳ, sang trọng. Mỗi quả đều được đặt trong một chiếc hộp và bọc giấy lụa Ngoài ra, trên mỗi quả chuối đều được in số seri. Loại chuối Gokusen thường được mua để làm quà tặng giữa bạn bè, đồng nghiệp, hoặc các đối tác kinh doanh. Dù có giá đắt đỏ nhưng chuối Gokusen luôn được nhiều người tìm mua.

