Đại gia Việt chi gần 10 triệu đồng mua ‘gà khổng lồ’ ăn Tết

Trong những ngày cận Tết Đinh Dậu 2017, giới đại gia Việt bắt đầu rục rịch đi lên xứ Kinh Bắc để săn giống gà Hồ trứ danh ăn Tết. Giống gà Hồ gắn liền với mảnh đất Lạc Thổ, Thuận Thành, Bắc Ninh từ lâu đã nổi danh về độ thơm ngon. Giống gà Hồ là một sản vật “tiến vua” của xứ Kinh Bắc và vẫn còn nổi danh cho tới ngày nay.

Ông Nguyễn Đăng Chung, hội trưởng Hội nuôi gà Hồ làng Lạc Thổ cho biết, gà Hồ được xuất hiện từ khoảng 600 năm trước. Đây chính là giống gà được người Kinh Bắc xưa tiến cống vào cung đình. Ít ai biết rằng, những con gà trong tranh Đông Hồ chính là nguyên mẫu từ những chú gà Hồ, béo ục ịch.

Giống gà Hồ gắn liền với mảnh đất Lạc Thổ, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Về ngoại hình, gà Hồ là giống gà to, mau lớn, có màu sắc đẹp, thân hình cường tráng, hùng dũng. Từ lúc ấp nở đến khi trưởng thành phải nuôi 24-30 tháng, trong khi những loại gà khác chỉ nuôi bằng 1/5 thời gian. Khi trưởng thành, có con gà Hồ đạt đến trọng lượng 7kg. Chính vì vậy, giống gà này được mệnh danh là “gà khổng lồ”.

Gà Hồ có đặc điểm chung ít lẫn với các giống gà nội khác là có đầu rất to (đầu gộc), mào sít, hình hạt đậu, cao trường, chân to có ba hàng vẩy nhưng thấp, chân mịn,... Gà trống khi trưởng thành hội đủ 5 phẩm chất của bậc quân tử: văn, vũ, dũng, nhân, tín…Để thịt gà Hồ ngon, người nuôi chủ yếu cho gà ăn thóc và rau. Vì vậy chúng có da dày, thịt hồng, thơm ngon, cực bổ,....

Người dân thôn Lạc Thổ cho biết, các món ăn truyền thống làm từ gà Hồ như luộc, xào, rang,... đều rất thơm ngon vì mùi vị đặc trưng của nó. Tuy nhiên, món ăn đặc biệt từ giống gà này lại là món nem da gà. Sở dĩ có món ăn kì lạ như vậy, vì da gà Hồ rất dày, đậm và có vị ngầy ngậy, beo béo,... quện thêm mùi thơm của lá chanh.

Theo thống kê, hiện thôn Lạc Thổ có khoảng trên 100 hộ nuôi gà Hồ với tổng số gần 1.500 con gà sinh sản. Đây là giống gà khó nuôi, tốn nhiều thời gian chăm sóc. Hàng năm, thôn cung cấp ra thị trường gần 10.000 gà giống và gần 1.000 gà thương phẩm.

Hiện tại, giá gà Hồ thương phẩm dao động trong khoảng 500.000 - 600.000 đồng/kg, vào những gần gần Tết có thể lên tới 1 triệu đồng/kg. Mỗi con gà xuất chuồng thường nặng từ 6 - 8 kg. Để sở hữu một chú gà Hồ về ăn Tết, người tiêu dùng phải bỏ ra ít nhất 6 triệu đồng. Đây là một số tiền không hề nhỏ để sở hữu một món ăn như vậy.

Dù đắt như vậy nhưng không phải ai muốn mua cũng được. Ông Đỗ Tá Dũng (58 tuổi), một người chăn nuôi gà ở Lạc Thổ cho biết: “Cả 3 bố con tôi đều nuôi gà Hồ cung cấp cho dịp Tết năm nay, tổng cộng là có khoảng 40 con. Khách hàng đã đặt hàng từ tháng 12 nên cận Tết chúng tôi còn rất ít để bán”.

Ông Dũng nói, giá gà Hồ có thể lên tới 1 - 2 triệu đối với những con gà đẹp, dùng để làm cảnh hoặc gây giống: “Có những con gà đẹp, khách hàng có thể bỏ ra cả chục triệu để mua, nhưng chúng tôi hiếm khi bán những con gà như thế”, ông Dũng vừa nói, vừa khoe chú gà trống đã giúp ông đoạt giả nhất trong hội thi gà truyền thống huyện Thuận Thành (Bắc Ninh).

“Ví dụ như con gà này, dù khách có trả bao nhiêu tôi cũng không bán, tôi để ở nhà gây giống cho lứa sau. Dù sao nó cũng đem lại vinh quang cho mình và cũng có con nào đẹp được như nó đâu”, ông Dũng ve vuốt chú gà Hồ mà ông coi như tri kỉ.

Giống gà Hồ thuần chủng mới được nhân giống trở lại sau bao nhiêu năm bị lãng quên. Gà mái sinh sản muộn, đẻ thưa, chúng là những bà mẹ “khổng lồ” vụng về nên tỷ lệ trứng nở đạt tỉ lệ thấp. Ngoài ra, một lý do khiến gà Hồ trở lên khan hiếm là do năm nay là năm Đinh Dâu nên nhiều người đã đặt gà trước từ mấy tháng để đem biếu hoặc mang về nhà cầu may mắn trong năm mới.

Ông Đức, một hộ dân nuôi gà Hồ khác ở thôn Lạc Thổ (Thuận Thành, Bắc Ninh) chia sẻ: “Những ngày bình thường, giá gà Hồ chỉ khoảng 400.000 - 500.000 đồng/kg mà thôi, vào những ngày Tết mới có giá 1 triệu như thế. Hiện tại, nhà tôi đã cho xuất chuồng hết, giờ chỉ còn đàn gà con mới mấy tháng nuôi gây giống lại”.

“Hôm trước có một ông đến nhà tôi hỏi mua cho dù có đắt gấp đôi (khoảng 1,2 - 1,5 triệu/kg), tiếc là không còn để bán”, ông Đức cho hay.

Dù nhu cầu của nhân dân hiện nay càng ngày càng “sang chảnh”, luôn tìm đến những sản vật quý hiếm như để thị uy đẳng cấp của mình. Minh chứng được ông Đức nói, “Ngày xưa có mấy ai để ý đến gà Hồ đâu. Có thời gian chúng dường như biến mất vì khó nuôi, mang lại giá trị kinh tế không cao, lúc đó giá gà Hồ cũng chỉ bằng giá gà ta bây giờ hoặc nhỉnh hơn một chút không đáng kể. Vậy mà trong thời gian gần đây, giống gà này lên ngôi, nhiều vị khách phương xa tìm đến chịu chi mua gà, sắm Tết như vậy cũng giúp giống gà này lấy lại thời hoàng kim của nó”./.