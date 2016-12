Tỷ giá giao dịch USD trong tầm kiểm soát

Đồng USD có xu hướng đi lên

Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/12 diễn biến theo xu hướng đồng USD tăng so với rổ tiền tệ, nhất là đồng bảng Anh do giới đầu tư đón nhận thêm tín hiệu tốt từ Mỹ và nỗi lo đối với châu Âu chưa suy giảm.

Đồng bạc xanh đã tăng giá khá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt do FED đã tạo lực đẩy cho USD.

Sáng nay theo giờ Việt Nam, trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,1% lên 103,10 điểm.

USD tăng mạnh so với bảng Anh, lên mức 1,2289 USD đổi 1 bảng Anh so với mức 1,2349 USD đổi 1 bảng Anh, trong khi Yen Nhật cũng xuống giá so với đồng bạc xanh, hiện ở mức 117,56 yen đổi 1 USD.

Đồng USD tăng trở lại so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt khác, nhất là đồng bảng Anh do giới đầu tư đón nhận khá nhiều tin tốt từ nền kinh tế Mỹ, từ số liệu điều chỉnh lần 3 về tốc độ tăng trưởng GDP cho tới số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền trong tháng 11.

Tính từ khi ông Donald Trump thắng cử, đồng USD đã tăng tổng cộng 5,1% do kỳ vọng các chính sách của vị tổng thống mới sẽ giúp tăng trưởng kinh tế và cả lạm phát.

Giá USD trong nước ít biến động

Tại thị trường trong nước, tỷ giá giao dịch USD trong mấy phiên gần đây tiếp tục có dấu hiệu đi lên, nhưng các chuyên gia cho rằng, vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 23/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.155 đồng, tăng 3 đồng so với ngày hôm qua.

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 22.819 VND/USD và tỷ giá sàn là 21.491 VND/USD.

Trong phiên giao dịch hôm nay, đa số các ngân hàng giữ nguyên giá mua bán USD so với phiên liền trước phổ biến ở mức: 22.710 đồng/USD - 22.790 đồng/USD.

Tỷ giá USD và VND tương đối ổn định

Tại BIDV niêm yết giá USD mua vào – bán ra tương ứng ở mức 22.720 - 22.790 VND/USD (mua vào - bán ra), giá không đổi so với ngày hôm qua.

Tương tự, tại Vietcombank giá USD cũng được niêm yết ở mức 22.720 - 22.790 VND/USD (mua vào – bán ra).

Trong khi đó, tại Vietinbank, giá niêm yết đồng USD ở mức 22.710 - 22.780 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 5 đồng ở cả hai chiều mua vào bán ra so với ngày hôm qua.

Theo nhiều nhà phân tích tài chính, sở dĩ tỷ giá vẫn tiếp tục tăng là do áp lực sau động thái tăng lãi suất USD vừa rồi của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Đồng USD tiếp tục tăng giá trong thời gian tới do kỳ vọng các chính sách tăng chi tiêu cũng như cắt giảm thuế của Tổng thống Donald Trump sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kích thích lạm phát tại Mỹ, qua đó khiến FED tăng lãi suất nhanh hơn trong tương lai.

Chia sẻ trên báo Đầu tư, chuyên gia tài chính - ngân hàng Huỳnh Trung Minh cho rằng, tỷ giá nhích dần trong thời gian qua và chưa dừng lại, trước hết là do yếu tố mùa vụ. Hiện nay, thị trường đang bước vào những tuần cuối cùng của năm 2016, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp với đối tác nước ngoài tăng. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác như có những lo ngại về việc ông Donald Trump sẽ từ bỏ TPP. Những yếu tố này có thể khiến nhiều người lo ngại, đã tác động lên tỷ giá.

Theo ông Minh, cầu ngoại tệ thanh toán của doanh nghiệp sẽ giảm khi kết thúc năm tài chính 2016. Mặt khác, NHNN cũng đã đưa ra thông điệp sẵn sàng bán ngoại tệ ra để điều tiết thị trường. NHNN cho biết, từ đầu năm đến nay, số ngoại tệ mua được khoảng hơn 6 tỷ USD, đủ để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho cả năm.

Vì thế, theo quan điểm của ông Minh, chưa nên đặt vấn đề có nên phá giá VND hay không, quan trọng là điều hành tỷ giá phải gắn với điều hành kinh tế vĩ mô nói chung sao cho có lợi cho nền kinh tế.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP HCM cũng trấn an, tỷ giá vẫn trong tầm kiểm soát.

Tuy tỷ giá giao dịch trên thị trường tự do đã vượt ngưỡng 23.000 đồng/USD trong 2 tuần nay, nhưng giao dịch cũng không mấy sôi động, ông Minh đánh giá./.