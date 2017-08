Bí quyết ăn kiêng để có làn da hoàn hảo

Da bị sạm màu có thể là do thiếu hụt vitamin, đặc biệt là B12. Bạn chỉ cần có một chế độ ăn uống phù hợp để loại bỏ tình trạng này. Vitamin C, E và chất chống oxy hóa như axit ellagic có thể giúp bạn thoát khỏi những sạm da. Bạn có thể tìm thấy những yếu tố hữu ích này với số lượng lớn trong cam, quýt, dâu tây, kiwi, cà chua và lựu. Màu sắc sẽ trở nên rõ ràng hơn nếu bạn ở dưới ánh mặt trời quá lâu. Để bảo vệ làn da của bạn khỏi tia cực tím, ăn thức ăn giàu chất chống oxy hóa như dâu, bưởi, dứa, mận, cải bắp,... Da nhờn: Các chuyên gia cho rằng những thức ăn làm tăng chỉ số đường huyết cũng làm tăng năng suất của các tuyến bã nhờn. Do đó, chúng tạo ra nhiều dầu khiến da bị nhờn. Mỹ phẩm chỉ tạm thời giúp bạn ngăn da bóng dầu, trong khi một chế độ ăn uống giàu vitamin A có thể làm giảm lượng dầu đáng kể. Chỉ cần thêm xoài, cà rốt, lòng đỏ trứng, mơ khô, rau chân vịt và khoai lang vào chế độ ăn uống. Mụn trứng cá: Thực phẩm làm tăng đường huyết cũng là nguyên nhân của vấn đề này. Đó là lý do tại sao những người có da nhờn gặp vấn đề về mụn trứng cá thường xuyên hơn. Các tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn dẫn đến các lỗ chân lông bị tắc, làm vi khuẩn sinh sản nhanh hơn và gây viêm. Bạn nên ăn nhiều thức ăn với axit béo không bão hòa, ăn trái cây, rau quả, hạt, óc chó, hạt lanh, rong biển và hải sản. Da khô cho thấy sự thiếu cholesterol và dư thừa lượng vitamin E trong cơ thể bạn. Bạn nên ăn các sản phẩm, như đậu, rong biển, trứng, đậu nành, bơ, đậu phộng, và các loại hạt khác. Nếu bạn không phải là người ăn chay hãy ăn thịt và cá thường xuyên. Các lựa chọn tốt nhất là cá hồi và cá thu. Nếp nhăn: Rượu gây mất nước, dẫn đến sự xuất hiện của nếp nhăn. Đường có thể là một lý do để lão hóa da sớm. Hơn 10 năm trước, các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát hiện ra rằng các chất chống oxy hoá có thể làm cho da trẻ hơn. Ví dụ, nếu bạn ăn thực phẩm có chứa đậu nành mỗi ngày, dấu hiệu lão hóa da sẽ gần như không có. Nó cũng có xoá bỏ các nếp nhăn quanh mắt. Ngoài ra ăn nhiều rau chân vịt, măng tây, cần tây, cà tím, tỏi và hành, hạn chế thịt đỏ, đường, bơ, sữa để có làn da trẻ đẹp. Quầng thâm: Thật sai lầm khi tin rằng những quầng thâm xung quanh mắt chỉ là một dấu hiệu cho thấy thiếu ngủ. Chúng có thể là triệu chứng của một căn bệnh nghiêm trọng: dị ứng thời tiết hoặc di ứng gây viêm và sậm màu vùng xung quanh mắt. Nếu bạn không dị ứng với bất cứ điều gì, các quầng thâm có thể là dấu hiệu mất nước. Uống đủ nước và không uống quá nhiều cà phê. Bạn cũng nên bao ăn thức ăn chứa sắt như cá ngừ, lòng đỏ trứng, và kiều mạch để làm tăng hàm lượng hemoglobin.

