Hàng trăm người đổ về khu vực mỏ vàng Bồng Miêu khai thác trái phép

Nghe thời sự trưa 14/4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về cơ chế cho mô hình khu hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, phải có quy hoạch lớn để phát triển Phủ Quốc thành một điểm đến nổi tiếng của khu vực và thế giới, cạnh tranh quốc tế. Thủ tướng làm việc với nhà đầu tư các dự án lớn ở Phú Quốc VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hy vọng Tập đoàn Sun Group sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công mới trong chiến lược mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Nghiên cứu lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc VOV.VN - Kiên Giang sẽ thành lập tổ công tác tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh hoàn thiện đề án xây dựng đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Phú Quốc.

Tái diễn tình trạng hàng trăm người đổ về khu vực mỏ vàng Bồng Miêu khai thác vàng trái phép gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hóa chất độc hại xả thẳng ra môi trường. Náo loạn khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu VOV.VN - Vùng rừng núi xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đang náo loạn khi hàng trăm người dân đổ về mỏ vàng Bồng Miêu khai thác vàng trái phép. Đại gia vàng Bồng Miêu bị thu giấy phép Cơ quan thuế vẫn chưa tiến hành kiểm tra nội dung chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Việt Á đối với khoản nợ 334 tỉ.

Sáng nay, cảnh sát Chiba của Nhật Bản đã bắt giữ nghi can vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh. Nước Nhật nổi giận với nghi phạm giết hại bé gái Việt Nam VOV.VN - Những hàng xóm với nghi phạm giết hại bé gái Linh ở Nhật Bản đã rất sốc và xáo trộn tâm can khi biết đối tượng này là người quen của họ. Nghi phạm giết bé gái Việt Nam từng là Chủ tịch hội phụ huynh học sinh VOV.VN - Trong vụ sát hại bé gái Việt ở Nhật, nghi phạm được xác định sơ bộ là từng làm Chủ tịch Hội phụ huynh học sinh ở trường bé Linh theo học.

Mỹ triển khai quân tới Ba Lan, đây là động thái đào sâu hơn căng thẳng giữa Mỹ và Nga.