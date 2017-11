Căn phòng ông Tập Cận Bình ở trong những ngày APEC

Theo các nhân viên của khách sạn, vì lý do an ninh, trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến ở trong thời gian Tuần lễ Cấp cao APEC, lực lượng an ninh, tùy tùng phía Trung Quốc đã thay đổi một số chi tiết bên trong phòng này.