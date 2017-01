Nhà cao tầng tự “ăn” sương, hút khói bụi và lọc sạch không khí

Công ty chế tạo vật liệu Arconic đã có ý tưởng về một tòa nhà chọc trời tự "ăn" sương, hút khói bụi và lọc sạch không khí Tòa nhà cao 3 dặm (khoảng 4.827 km) được xây dựng từ những chất liệu tự sản xuất hoặc đã có trên thị trường Mặt ngoài tòa nhà thiết kế bằng chất liệu có thể “ăn" sương, hút bụi và ban công có thể tự co lại Tòa cao ốc này là một phần trong chiến dịch "The Jetsons" của công ty Arconic – dựa trên nội dung của bộ phim hoạt hình nổi tiếng năm 1962 và sẽ được đặt trong bối cảnh của năm 2062 Các kỹ sư của công ty Arconic đã làm việc cùng với các nhà khoa học nghiên cứu về tương lai để tưởng tượng ra những công nghệ sẽ trở nên hữu ích nhất trong vài thập kỷ tới Arconic cho biết, dự án trước mắt là EcoClean – một lớp bao phủ đặc biệt giúp các tòa nhà cao tầng có thể tự làm sạch và lọc không khí xung quanh EcoClean hoạt động dựa trên sự hỗ trợ của ánh sáng và hơi nước trộn lẫn với hóa chất trên lớp bao phủ để sản xuất các nguyên tử có nguồn gốc tự do Các gốc tự do này kéo chất ô nhiễm từ không khí và phá vỡ chúng để đẩy bụi bẩn ra khỏi tòa nhà – giống như quá trình lột da chết Và kết quả cuối cùng là một tòa nhà cao tầng sạch sẽ được bao quanh bởi bầu không khí trong lành, không khói bụi

