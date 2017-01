Những dinh thự nguy nga của cha con ông Donald Trump

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và con gái sở hữu nhiều khối bất động sản kếch xù Con gái cả của ông Donald Trump sở hữu căn hộ chung cư hiện đại ở Manhattan, New York, trị giá 16 triệu USD (Ảnh: Elle Decor) Thiết kế nội thất của căn nhà mang phong cách riêng rất ấn tượng (Ảnh: Elle Decor) Căn hộ rộng gần 400 m2 với các đồ nội thất được đặt thiết kế riêng (Ảnh: Elle Decor) Ông Donald Trump sở hữu một bộ sưu tập những tòa nhà dành cho giới thương lưu Tọa lạc tại số 725, Đại lộ số 5 Manhattan, New York, Mỹ, tòa nhà Trump Tower cao 68 tầng, lừng lững nguy nga như một tòa lâu đài tráng lệ Biệt thự Seven Springs tại quận Westchester, New York Khu nhà Mar-a-Lago ven biển ở Florida Ông Donald Trump mua khu bất động sản Mar-a-Lago ở bờ biển Palm (Florida, Mỹ) với giá 10 triệu USD và biến nó thành một khách sạn cao cấp Khu nhà Kluge giữa vườn nho ở Virginia Ông Donald Trump đã mua lại bất động sản này với giá 14,4 triệu USD Dinh thự Kluge có tổng cộng 45 phòng, một rạp hát, một chuồng ngựa, một ngôi nhà màu xanh lá cây, và một nhà riêng cho khách Tòa tháp Trump Park Avenue ở New York Donald Trump sở hữu đến tận 3 tòa tháp có tên Trump Park Avenue ở Manhattan (New York, Mỹ) Tỷ phú Donald Trump đặt văn phòng làm việc trên căn penthouse 3 tầng trên cùng của tòa tháp mang tên ông

