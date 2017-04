Acura 2018 TLX và những thay đổi khiến bạn khó bỏ qua

Trong lần cập nhật chiếc TLX, hãng xe hơi đến từ Nhật Bản đã tập trung vào ba yếu tố chính cho chiếc xe của mình đó là phong cách, trang trí ngoại thất và công nghệ. Bắt đầu với thiết kế, TLX 2018 nói lời tạm biệt với lưới tản nhiệt trước crom được thay thế bằng lưới tản nhiệt “pentagon” thông thường hơn. Nhiều chi tiết vẫn được thay đổi như như đèn pha "Jewel Eye" với tín hiệu đèn LED, bumper mới, mui xe điêu khắc, chắn bùn sau, và đèn hậu đuôi xe. Lý do thứ hai khiến cho TLX phiên bản này đáng giá hơn, đó là việc bổ sung một phiên bản thể thao mới A-Spec. Động cơ V6 3.5 lít 290 mã lực được trang bị trong cả hai phiên bản hai bánh lái và SH-AWD. Thay thế cho gói GT, TLX 2018 có một diện mạo mạnh mẽ hơn với một mặt trước độc đáo, đèn sương mù LED tròn, bộ khuếch tán phía sau, bộ tản nhiệt kép kết hợp và phanh kính màu đen bóng loáng. Bánh xe 19 inch dày kết hợp với lốp 245 series rộng hơn bổ sung hệ thống treo thể thao. Tại phiên bản AWD, Acura thêm một stiffer lò xo và thanh ổn định phía sau để cải thiện cơ chế kiểm soát. Một loạt các hệ thống an toàn chủ động được đưa vào chiếc xe, bao gồm hệ thống Giảm nhẹ nhiễm động loại Collision (CMBS) với phanh khẩn cấp tự động, hệ thống điều khiển hành trình chủ động và hỗ trợ lái xe đúng làn. Ngoài phiên bản động cơ V6 3.5 lít 290 mã lực AWD, chiếc TLX 2018 cũng được cung cấp phiên bản động 4 xi lanh phun trực tiếp cho 204 mã lực và cho mômen xoắn 134Nm Cập nhật thứ ba cũng là cuối cùng cần kể đến của chiếc TLX 2018 là hệ thống giải trí được thiết kế lại. Nó vẫn sử dụng cách bố trí màn hình kép nhưng Acura cho biết phần mềm mới này sẽ cải thiện thời gian đáp ứng hệ thống lên 30% và cung cấp nhiều menu trực quan các cấu trúc lệnh hơn, đồng thời hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto và Sirius XM 2.0. Hiện tại giá xe vẫn chưa được thông báo, tuy nhiên nó không khác xa là mấy so với phiên bản TLX2017 dự kiến bán ra tại các cửa hàng vào tháng 6 năm nay. Acura TLX cũng sẽ xuất hiện Triển lãm ô tô New York tuần này. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/VUY3QlmxPNk/2017_04_12/Acura_TLX_Safety_Force_Field__ONBD.mp4

Trong lần cập nhật chiếc TLX, hãng xe hơi đến từ Nhật Bản đã tập trung vào ba yếu tố chính cho chiếc xe của mình đó là phong cách, trang trí ngoại thất và công nghệ. Bắt đầu với thiết kế, TLX 2018 nói lời tạm biệt với lưới tản nhiệt trước crom được thay thế bằng lưới tản nhiệt “pentagon” thông thường hơn. Nhiều chi tiết vẫn được thay đổi như như đèn pha "Jewel Eye" với tín hiệu đèn LED, bumper mới, mui xe điêu khắc, chắn bùn sau, và đèn hậu đuôi xe. Lý do thứ hai khiến cho TLX phiên bản này đáng giá hơn, đó là việc bổ sung một phiên bản thể thao mới A-Spec. Động cơ V6 3.5 lít 290 mã lực được trang bị trong cả hai phiên bản hai bánh lái và SH-AWD. Thay thế cho gói GT, TLX 2018 có một diện mạo mạnh mẽ hơn với một mặt trước độc đáo, đèn sương mù LED tròn, bộ khuếch tán phía sau, bộ tản nhiệt kép kết hợp và phanh kính màu đen bóng loáng. Bánh xe 19 inch dày kết hợp với lốp 245 series rộng hơn bổ sung hệ thống treo thể thao. Tại phiên bản AWD, Acura thêm một stiffer lò xo và thanh ổn định phía sau để cải thiện cơ chế kiểm soát. Một loạt các hệ thống an toàn chủ động được đưa vào chiếc xe, bao gồm hệ thống Giảm nhẹ nhiễm động loại Collision (CMBS) với phanh khẩn cấp tự động, hệ thống điều khiển hành trình chủ động và hỗ trợ lái xe đúng làn. Ngoài phiên bản động cơ V6 3.5 lít 290 mã lực AWD, chiếc TLX 2018 cũng được cung cấp phiên bản động 4 xi lanh phun trực tiếp cho 204 mã lực và cho mômen xoắn 134Nm Cập nhật thứ ba cũng là cuối cùng cần kể đến của chiếc TLX 2018 là hệ thống giải trí được thiết kế lại. Nó vẫn sử dụng cách bố trí màn hình kép nhưng Acura cho biết phần mềm mới này sẽ cải thiện thời gian đáp ứng hệ thống lên 30% và cung cấp nhiều menu trực quan các cấu trúc lệnh hơn, đồng thời hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto và Sirius XM 2.0. Hiện tại giá xe vẫn chưa được thông báo, tuy nhiên nó không khác xa là mấy so với phiên bản TLX2017 dự kiến bán ra tại các cửa hàng vào tháng 6 năm nay. Acura TLX cũng sẽ xuất hiện Triển lãm ô tô New York tuần này.