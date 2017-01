Ảnh chi tiết Kia Morning thế hệ mới vừa ra mắt

Qua những hình ảnh được công bố, mọi người đều có thể nhận thấy được sự thay đổi rõ rệt về ngoại thất của mẫu xe Kia Morning thế hệ mới vừa ra mắt tại Hàn Quốc. Với thiết kế mới, Kia Morning 2017 trông thể thao và mạnh mẽ hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha kết hợp dải đèn LED hình chữ U đi cùng là lưới tản nhiệt mũi hổ quen thuộc. Ngoài ra, các khe hút gió và cản trước của xe cũng được thiết kế lại bắt mắt hơn. Chiều dài cơ sở của xe được tăng thêm 15mm so với phiên bản trước trong khi chiều dài tổng thể giữ nguyên - 3.595 mm. Trong đó, phần đầu xe được thiết kế nhô ra phía trước còn đuôi xe được rút ngắn. Tay nắm cửa được mạ crom sáng bóng. Khách hàng có thể lựa chọn 3 loại lazăng với kích thước khác nhau là 14, 15 và 16 inch. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu hình chữ C sử dụng công nghệ LED, cản sau mang phong cách thể thao đi kèm cụm ống xả kép. Nội thất của Kia Morning 2017 sẽ khiến nhiều khách hàng bất ngờ gồm: Vô lăng 3 chấu tích hợp các phím điều khiển, màn hình giải trí đặt chính giữa, hệ thống điều hòa được bố trí tách biệt phía dưới. Ngoài ra, xe còn được trang bị ghế da, sưởi ấm ghế trước, kết nối AUX, USB camera lùi và 7 túi khí... Trước khi công bố hình ảnh chính thức, bản phác thảo của Kia Morning 2017 cũng đã được giới thiệu và nó không khác biệt nhiều so với phiên bản thực tế. Ở Hàn Quốc, Kia Morning 2017 được trang bị động cơ 1.0L Kappa xăng Eco-Prime cho công suất 75 mã lực, mô-men xoắn cực đại 95 Nm. Xe được trang bị hai loại hộp số: Tự động 4 cấp và số sàn 5 cấp. Mức giá cho Kia Morning 2017 tại Hàn Quốc là từ 7.920-8.060 USD cho bản Basic Plus, bản Deluxe 8.230-8.400 USD, bản Luxury 9.840-9.980 USD, cuối cùng bản cao nhất Prestige 10.500-10.700 USD. Xe sẽ bắt đầu được bán ra tại thị trường này từ 17/1/2017.

Qua những hình ảnh được công bố, mọi người đều có thể nhận thấy được sự thay đổi rõ rệt về ngoại thất của mẫu xe Kia Morning thế hệ mới vừa ra mắt tại Hàn Quốc. Với thiết kế mới, Kia Morning 2017 trông thể thao và mạnh mẽ hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha kết hợp dải đèn LED hình chữ U đi cùng là lưới tản nhiệt mũi hổ quen thuộc. Ngoài ra, các khe hút gió và cản trước của xe cũng được thiết kế lại bắt mắt hơn. Chiều dài cơ sở của xe được tăng thêm 15mm so với phiên bản trước trong khi chiều dài tổng thể giữ nguyên - 3.595 mm. Trong đó, phần đầu xe được thiết kế nhô ra phía trước còn đuôi xe được rút ngắn. Tay nắm cửa được mạ crom sáng bóng. Khách hàng có thể lựa chọn 3 loại lazăng với kích thước khác nhau là 14, 15 và 16 inch. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu hình chữ C sử dụng công nghệ LED, cản sau mang phong cách thể thao đi kèm cụm ống xả kép. Nội thất của Kia Morning 2017 sẽ khiến nhiều khách hàng bất ngờ gồm: Vô lăng 3 chấu tích hợp các phím điều khiển, màn hình giải trí đặt chính giữa, hệ thống điều hòa được bố trí tách biệt phía dưới. Ngoài ra, xe còn được trang bị ghế da, sưởi ấm ghế trước, kết nối AUX, USB camera lùi và 7 túi khí... Trước khi công bố hình ảnh chính thức, bản phác thảo của Kia Morning 2017 cũng đã được giới thiệu và nó không khác biệt nhiều so với phiên bản thực tế. Ở Hàn Quốc, Kia Morning 2017 được trang bị động cơ 1.0L Kappa xăng Eco-Prime cho công suất 75 mã lực, mô-men xoắn cực đại 95 Nm. Xe được trang bị hai loại hộp số: Tự động 4 cấp và số sàn 5 cấp. Mức giá cho Kia Morning 2017 tại Hàn Quốc là từ 7.920-8.060 USD cho bản Basic Plus, bản Deluxe 8.230-8.400 USD, bản Luxury 9.840-9.980 USD, cuối cùng bản cao nhất Prestige 10.500-10.700 USD. Xe sẽ bắt đầu được bán ra tại thị trường này từ 17/1/2017.