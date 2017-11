Khám phá Honda Civic Type R 2017 giá 1,73 tỉ đồng

Chiếc Honda Civic Type R 2017 được giới thiệu tại Malaysia là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Swindon, Anh với giá 320.000RM (khoảng 1,73 tỉ đồng) . Mang đến sức mạnh cho mẫu ô tô hoàn toàn mới này, chính là khối động cơ sử dụng công nghệ K20C VTEC Turbo dung tích đạt 2.0 lít, khá giống với Type R FK2 biến thể tiền nhiệm đã từng được tích hợp. Chiếc xe có thể đạt công suất 306 mã lực tại vòng quay 6.500 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 400Nm tại vòng tua máy từ 2.500 đến 4.500 vòng/phút với các phiên bản ở thị trường Úc và Malaysia. Tuy nhiên ở các phiên bản tại thị trường Anh và Châu Âu, ghi nhận công suất giảm 10 mã lực. Xe sử dụng hộp số sàn 6 cấp, song song với đó là sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Dẫu vậy, thương hiệu đến từ Nhật Bản còn mang đến những nâng cấp nổi bật mới mẻ như vi sai chống trượt LSD kiểu xoắn ốc, hoàn toàn được tách rời khỏi thanh chống. Những điều này khiến chiếc xe có những thông số rất ấn tượng với khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 5,7 giây trước khi đạt vận tốc cực đại 272 km/h. Đây hiện tại là chiếc xe dẫn động cầu trước nhanh nhất thế giới trên đường đua Nurburgring với 7 phút 43,8 giây, nhanh hơn 7 giây so với chiếc FK2R. Một điểm mới là xe được trang bị bộ giảm xóc thích ứng có thiết kế 3 ngăn để tăng khả năng giảm xóc. Điều này có thể điều chỉnh thông qua một công tắc chuyển giữa các chế độ xe: Comfort, Sport và +R. Khung xe nhẹ hơn 16kg so với chiếc FK2 CRT, cùng với đó độ cứng và độ uốn được tăng lên lần lượt là 38% và 45%. Điều này gia tăng sự ổn định và linh hoạt của chiếc xe. Một phần mềm có tên là Aglie Handling Assist hoạt động song song với hệ thống VGA để giảm sự trượt bánh bên trong bằng cách sử dụng một lực phanh nhẹ trong suốt quá trình chuyển động. Hệ thống phanh của Brembo với 4 piston kịp đĩa trước 350mm và đĩa sau 305mm. Mâm bánh xe làm từ hợp kim Berlina màu đen, 20 inch, lốp 245/30 Continental SportContact 6. Điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống bộ 3 ống xả không đối xứng: các ống to hơn là ống xả khí trong khi ống trung tâm kiểm soát âm thanh của ống xả. Những trang bị khác trên xe giống với phiên bản Indonesia với lưới tản nhiệt màu đen, logo Honda và Type R màu đỏ, cửa hút khí cũng như rèm khí lớn gần đèn sương mù. Giống với phiên bản tiêu chuẩn, toàn bộ đèn pha đều là LED. Bên trong xe, nội thất lấy tông màu đỏ đen làm chủ đạo. Vô lăng và bảng điều khiển có màu đỏ tương phản với cụm đồng hồ màu đen. Honda tuyên bố rằng, chiếc CTR được sử dụng để đi lại hàng ngày cho nên ghế ngồi được thiết kế để đem lại sự thoải mái và được hỗ trợ tối đa. Ngoài ra, Civic Type R 2017 còn được trang bị hệ thống thông tin giải trí đi kèm màn hình 7 inch, hỗ trợ ứng dụng Apple CarPlay và Android Auto, định vị vệ tinh, ra lệnh bằng giọng nói, dàn âm thanh 540 W cùng ghế thể thao

