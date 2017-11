Top 10 chiếc AMG thú vị nhất từng được sản xuất

10.Mercedes-Benz 300SEL 6.8: Có biệt danh là Red Snow hay Red Pig, đây là chiếc xe từng giúp AMG chiếm được vị trí độc tôn trên thế giới về hiệu suất. Sở hữu động cơ V8, 423 mã lực với phuộc của dòng S-Class. Chiếc Red Sow đã giành được hạng nhất trong phân khúc của mình và hạng 2 trong bảng xếp hạng tổng của 24 Hours of Spa. 9.Mercedes 300E 6.0 ‘‘The Hammer’’: Năm 1987 Mercedes 300 E-Class đã có một phiên bản AMG rát thú vị mang tên là ‘‘The Hammer’’. Trong lớp sơn all-black, chiếc xe sở hữu động cơ 6.0L với công suất 380 mã lực này đạt vận tốc 100km/h chỉ trong 5 giây, một con số ân tượng lúc bấy giờ. Ngày nay, nó đã bị đánh bại bởi chiếc CLA 45 AMG, tuy nhiên chiếc xe vẫn còn rất sung sức. 8. Mitsubishi Galant AMG: Ai nói là AMG phải là xe của Mercedes? Trở lại thời gian trước khi Daimler mất hết cổ phần vào tay AMG, họ đã làm ra 2 phiên bản đặc biệt cho Mitsubishi: chiếc Cruiser sang trọng Debonair và chiếc Galant. Chiếc Galant là chiếc tuyệt hơn cả với một loạt các nâng cấp bao gồm cả động cơ và hệ thống treo. 7. Mercedes R63 AMG: Chúng ta không biết điều gì đã khiến AMG tung ra phiên bản độ của chiếc minivan R-Class nhưng chúng ta mừng vì họ đã làm điều đó. Chỉ duy nhất với phiên bản 2007, chiếc xe sở hữu công suất 503 mã lực và mô men xoắn 758 Nm cho phép chiếc xe 7 chỗ này đạt vận tốc 100km/h trong 4,6 giây. 6. Mercedes SLK 55 AMG: Với động cơ V8 5.5L, chiếc xe có hiệu suất cực tốt và sự ổn định trên đường. Nhờ có công suất 415 mã lực và hệ thống dẫn động cầu sau, chiếc xe có thể đạt vận tốc 100km/h trong 4,1 giây. 5. Mercedes SL 73 AMG: Một chiếc xe cỡ nhỏ, chiếc SL 73 AMG sở hữu động cơ V12 7.3L với công suất 518 mã lực và mô men xoắn 901 Nm, một con số quá ấn tượng cho năm 1999. Động cơ V12 hiện vẫn còn xuất hiện trên những sản phẩm của Pagani, nhẹ hơn đáng kể so với những chiếc Mercedes sang trọng. 4. Mercedes CLK GTR AMG : Niềm đam mê thực sự của AMG là những chiếc xe đua. Chiếc CLK GTR AMG đã từng cạnh tranh trong giải vô địch thế giới FIA GT với những đối thủ như McLaren và Porsche. Chiếc xe đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình với 2 chức vô địch của đội và 2 chức vô địch đơn. Chiếc xe này cũng được ra mắt với phiên bản thường. 3. Mercedes CLK DTM AMG và CLK 63 AMG Black Series: Chiếc CLK phiên bản coupe và convertible xuất hiện từ năm 1997 đến năm 2009 và phiên bản tốt nhất của chúng là những phiên bản đặc biệt của AMG. Năm 2004 và 2006 là 2 phiên bản giới hạn CLK DTM AMG, nhằm kỉ niệm sự thành công của Mercedes-AMG trong giải đua xe German Touring Car . Với chỉ 100 chiếc được bán ra, sử hữu động cơ supercharged V8 5.4L, công suất 580 mã lực, tăng tốc trong 3,8 giây và vận tốc tối đa 320 km/h. Cũng là một phiên bản giới hạn từ năm 2007 và 2009 là chiếc CLK 63 AMG Black Series. Tuy chưa là gì khi so sánh với chiếc CLK DTM nhưng nó cũng có những thông số khá ấn tượng. Động cơ V8 6.2L 500 mã lực, dẫn động cầu sau. Với vận tốc cực đại 297 km/h và tăng tốc lên 100km/h trong 4 giây. 2. Mercedes SLS AMG : Chiếc SLS AMG được coi là chiếc xe đầu tiên được AMG làm in-house. Mui dài, sàn ngắn, cửa gullwing tất cả đều được thiết kế để tôn vinh hình tượng 300 SL Gullwing của Mercedes. Chiếc xe được lắp ráp thủ công, với khung gầm và thân vỏ nhôm được sản xuất bởi Magna Styer ở Graz, Áo. Trong khi đó động cơ của nó được AMG làm tại Affalterbach, Đức. Động cơ V8 của nó sản sinh công suất 563 mã lực và hộp số ly hợp kép 7 cấp cho phép chiếc xe đạt vận tốc 100km/h trong 3,7 giây. 1. Mercedes-Benz G63 AMG 6x6: G63 AMG 6x6 là chiếc xe điên rồ nhất mà AMG từng sản xuất. Được ra mắt từ năm 2013 đến năm 2015, chiếc xe sở hữu động cơ twin-turbo V8 5.5L công suất 536 mã lực và mô men xoắn 914 Nm. Xe có năm khóa điện tử và một máy nén có thể giảm hoặc thổi phồng lốp xe để nâng cao khả năng đi trên nhiều bề mặt khác nhau. Chiếc xe này có giá 615.000 USD (13,9 tỉ đồng).

