Top 10 chiếc xe “dị” nhất tại Woodward Dream Cruise 2017

10. Ford LTD Country Squire Station Wagon. Chiếc wagon gây ấn tượng với mọi người bằng tấm gỗ ốp giả dọc theo sườn xe khiến nó trông giống một phiên bản V8 thời xưa. Nhưng kì lạ là thứ được người sở hữu đặt trên nóc xe! Đó là một số đồ vật được sắp xếp lại trông như một người phụ nữ cao tuổi thoải mái nằm giữa một đống va ly. 9. Jeep Gladiator/Kaiser Jeep M715. Liệu đây là một chiếc xe tải quân sự hay là một chiếc xe tải dân sự? Có lẽ nó là một chiếc Kaiser Jeep M715 được quân đội Hoa Kỳ sử dụng. Dù thế nào đi nữa thì nó hoàn toàn gây được chú ý của các khách hàng khi được trưng bày tại Woodward với kính chắn gió gấp, khung sắt sơn màu vàng tươi. Chất lượng của chiếc xe có vẻ như rất đảm bảo với những chiếc lò xo ở mỗi góc và lốp xe off-road. 8. Nissan Murano CrossCabriolet. Phiên bản Nissan này có lẽ sẽ không có mặt trong danh sách các mô hình xe kỳ lạ này. Trong thiết kế của Mỹ, Murano CrossCabriolet sở hữu động cơ V6 3.5 lít kết hợp với hộp số truyền liên tục. Hệ thống truyền lực đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên mái che vải của xe lại không được như mong đợi. Một trong những việc làm không phù hợp của mô hình này có lẽ là việc thay đổi thiết kế phần đầu xe. Và Murano cũng chỉ được sản xuất với số lượng khiêm tốn trong vài năm 7. Trumpmobile. Đây là một sản phẩm đặc biệt của hãng sản xuất ô tô cắm trại Winnebago. Với kiểu dáng hình hộp, đây là nơi hoàn hảo để treo các biển hiệu Donald. Các chữ cái ở phía trên nóc xe như một lời vận động mạnh mẽ cho mọi người "Trump". Tất cả những gì còn thiếu có lẽ là một chiếc loa để phát thanh những câu nói nổi tiếng, đặc trưng của vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ. 6. Customized Ford Thunderbird. Ở vị trí tiếp theo là một mô hình sở hữu thiết kế khác thường đến từ Ford năm 1951 với một lưới tản nhiệt kì lạ cũng như phần cản trước lạ mắt. Sự hiện diện của Ford Thunderbird đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn của công chúng tại Woodward Dream Cruise năm nay 5. Psychedelic Citroën 2CV. 2CV là một chiếc xe thông minh cỡ nhỏ không thể thiếu với nhiều thiết kế khéo léo. Chúng được trang bị động cơ xe máy hai xilanh hợp lý và hiệu quả. Với kiểu dáng không quá to lớn bạn có thể liên tưởng đến mô hình T của Pháp. Với hệ thống treo của những xe du lịch đường dài, 2CV sẽ mang đến cho bạn những chuyến đi thoải mái, dễ chịu. Đồng thời, hàng ghế ngồi có thể tháo rời để bạn có thể có thêm không gian để đồ khi đi dã ngoại. Mô hình được Woodward ghi nhận này có trang trí ngoại thất với tất cả các loại tác phẩm nghệ thuật màu sắc . 4. Hot-Rod Model A Bus. Đây chắc chắn là chiếc xe bus độc nhất vô nhị trên thế giới. Ở vị trí thứ tư Hot-Rod có kiểu dáng giống như một chiếc Ford Model A, phần nóc được chia nhỏ ra với bánh xe hợp kim lấp lánh. Phanh xe cũng rất lớn nếu bạn nhìn ra từ phía sau. Thân xe chắc hẳn đã được độ lại khiến nó trông càng kỳ lạ hơn. Mọi thứ đều có thể xuất hiện tại Woodward! 3. Caterpillar Custom. Đứng thứ 3 trong trong danh sách Top 10 này là chiếc xe có cái nhìn ban đầu khá giống như phiên bản Toyota Corolla. Theo những thông tin chúng tôi có được thì chiếc xe sử dụng động cơ diesel, có một thiết kế thân xe kiểu Model A và được trang bị bánh xe cũng như lốp xe như những chiếc xe kéo. 2. Dodge Ram 2500. Chiếc xe sở hữu dáng vẻ bên ngoài như một con ong và được chế tạo trên khung gầm xe tăng Dodge Ram 2500. Nó sử dụng động cơ diesel và trông giống như một chiếc xe hơi từ kỷ nguyên của nghệ thuật art-deco. Có thiết kế khá đồ sộ nên khi di chuyển trên đường Dodge sẽ vừa khít cho một làn đường. Do đó thời gian và công sức bỏ ra để lắp ráp chiếc xe này cũng không hề đơn giản. 1. Cosmic Cruiser. Đây có lẽ là chiếc xe dị nhất, kỳ lạ nhất, lộng lẫy nhất và điên rồ nhất theo đánh giá của Autoguide tại Woodward Dream Cruise 2017. Con "quái vật" được trang bị 8 bánh xe với bức tranh như ở trong nhà thờ Sistine Chapel; Cosmic Cruiser chính là chiếc xe van nổi bật nhất trong tất cả những chiếc xe van khác! Với chiều dài hơn 36 feet, nó được cho là có công suất 600 mã lực với động cơ LS6 V8 được trang bị dưới nắp ca-pô./.

