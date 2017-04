9 mẫu xe tay ga đáng chú ý tại Việt Nam có giá trên dưới 40 triệu đồng

Xuất hiện đầu tiên trong danh sách là chiếc Honda Vision 2017. Vision tại đại lý từ 33,8 - 34,3 triệu đồng, duy chỉ Vision đen mờ giá lên tới 34 -35 triệu đồng là một sự lựa chọn hợp lý cho người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam Vision 2017 là một trong những chiếc xe tay ga bán chạy nhất của Honda Việt Nam kể từ khi ra mắt, Điều này đã được thể hiện qua con số hơn 150.000 xe được bán ra trong nửa cuối năm 2015 vừa qua (Chỉ đứng sau Air Blade). Lead 2017 dùng động cơ 4 thì, 110 phân khối với hệ thống phun xăng điện tử cho mức tiêu hao nhiên liệu vào khoảng 2,5 lít/100km. Từ lâu xe Lead vẫn luôn được các chị em phụ nữ Việt Nam tin dùng với cốp xe to lên tới 37 lít. Giá xe Lead 125cc – Phiên bản Cao cấp là 38,49 triệu đồng, trong khi bản Tiêu chuẩn có giá 37,49 triệu đồng. Mới đây Yamaha đã cho ra mắt sản phẩm xe tay ga định vị ở phân khúc cao cấp. Đó là chiếc Yamaha Grande 2017. Theo mức giá bán lẻ đề xuất của hãng Yamaha đã bao gồm VAT thì xe Bản Nozza Grande Deluxe là 41,99 triệu đồng còn phiên bản Nozza Grande Premium là 43,99 triệu đồng (do được thêm chìa khóa định vị) Phiên bản Nozza Grande 2017 sẽ có thêm màu xanh ngọc, tăng thêm sự lựa chọn cho phân khúc dòng xe tay ga hot nhất nhì của Yamaha tại thị trường Việt Nam Acruzo 125 được lấy cảm hứng từ “người anh em” Grande, được Yamaha định hướng chủ yếu tới đối tượng là khách hàng nữ. Xe sở hữu những đặc điểm nổi bật như cốp chứa đồ rộng, trọng lượng xe nhẹ, động cơ tiết kiệm nhiên liệu, … Giá phiên bản Yamaha Acruzo Standard hiện nay là 34 triệu đồng và phiên bản Yamaha Acruzo Deluxe là 35 triệu đồng. Attila Eizabeth 2017 phiên bản nâng cấp nổi bật với các đường nét thanh mãnh quyến rũ người nhìn mang lại sự trẻ trung ấn tượng cho người lái. Được trang bị động cơ phun xăng điện tử FI mới giúp Attila elizabeth vận hành êm ái và tiết kiệm hơn nhưng vẫn không yếu đi ở phần tăng tốc, theo SYM thì xe có thể đạt mức bình quân 44km/lít xăng. Attila elizabeth 2017 với mức giá khởi đầu là 35,5 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT). Nhà sản xuất cũng cung cấp cho khách hàng 3 sự lựa chọn màu sắc đó là đỏ, trắng và xanh. Sau khi đối thủ Honda tung ra Air Blade phiên bản mới, Yamaha trình làng Nouvo phiên bản 2016 để cạnh tranh. So với phiên bản trước, hãng chỉ thiết kế lại tem mới, cụm đèn pha với đèn project, đèn định vị LED. Bán ra tại thị trường Việt Nam từ ngày 1/12, Yamaha Nouvo 2016 có giá từ 33,9 triệu đồng cho bản SX, bản RC giá 35,9 triệu đồng và bản GP giá 36,4 triệu đồng. Honda AirBlade 2017 là dòng xe tay ga sử dụng động cơ 125cc phun xăng điện tử thế hệ mới nhất éP (tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI) động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling-Stop tự động ngắt động cơ khi dừng quá 3 giây…. Honda Việt Nam cho biết động cơ trên Air Blade 2017 tiết kiệm hơn 4% so với bản tiền nhiệm trước đây. Honda AirBade 125cc màu mới sẽ được bán chính thức trên thị trường Việt Nam thông qua các cửa hàng bán xe và Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 24/11 với phiên bản thường: 44,5 - 44,9 triệu đồng, sơn từ tính: 46,5 - 46,8 triệu đồng, phiên bản đặc biệt đen mờ: 40 triệu đồng. Piaggio Fly hoàn toàn mới là mẫu xe tay ga tầm trung chủ yếu nhắm tới đối tượng là các bạn nữ. Với giá bán 41,9 triệu đồng, Fly cũng dễ chấp nhận hơn với những người không muốn đầu tư quá nhiều tiền vào chiếc xe máy, nhưng vẫn muốn có được một sản phẩm thời trang và thương hiệu. Xe được trang bị động cơ 3 van i.e 125 phân khối, 4 kỳ, phun xăng điện tử, làm mát bằng gió; cho công suất 9,6 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 6.000 vòng/phút. Đi cùng với động cơ này là hộp số tự động vô cấp. SYM Việt Nam vừa chính thức ra mắt dòng xe tay ga hoàn toàn mới mang tên Shark mini 125 với kiểu dáng "mi-nhon" và những công năng vượt trội hơn. Với 2 phiên bản thể thao và tiêu chuẩn với mức giá tương ứng 30,99 triệu đồng và 30,49 triệu đồng. Chiếc xe này được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của những dòng xe thuộc phân khúc giá rẻ như Vision, Luvias

