KTM 790 Duke gây ấn tượng tại EICMA 2017

KTM 790 Duke còn được gọi là The Scalpel, sử dụng động cơ 2 xy-lanh song song LC8 hoàn toàn mới, theo KTM là có công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 85 Nm. Trọng lượng xe khá nhẹ so với các đối thủ trong cùng phân khúc chỉ 185kg đã đổ đầy xăng. Ngôn ngữ thiết kế mới của KTM thể hiện qua đèn pha chia nửa với LED DRL, cùng với bảng điều khiển TFT-LCD trên đầu xe. Những trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm bộ đo quán tính chống trượt giống như của những siêu xe, phanh ABS, hỗ trợ tăng tốc nhanh khi khởi động launch control và sang số nhanh. Scalpel còn có công tắc chọn lọc cho tính năng chống trượt, để người lái có thể tắt ABS bánh sau khi nghiêng xe. Giống như những chiếc xe của KTM, 790 Duke có hệ thống treo WP, với phuộc ngược 43 mm phía trước và monoshock phía sau, còn phanh sử dụng kẹp KTM OEM. KTM xác nhận 790 Duke sẽ được ra mắt vào cuối năm 2018 cho đời xe 2019. Thú vị hơn, KTM còn giới thiệu người họ hàng của Scalpel là chiếc xe off-road 790 Adventure R. 790 Adventure R cao hơn 790 Duke, và là một chiếc xe adventure bike KTM sử dụng để cạnh tranh với BMW Motorrad F850 GS và Triumph Tiger 800. Đáng chú ý, 790 Adventure R không hề cồng kềnh so với 790 Duke, bởi bình xăng được đặt thấp hơn. Điều này cho phép tập trung khối lượng tốt hơn - một điều rất quan trọng khi lái xe tốc độ nhanh trên bề mặt gồ ghề - và kết hợp với ghế ngồi mỏng, cho phép người gái tiếp cận gần với trung tâm trọng lực của xe. Nguyên mẫu tiền sản xuất của KTM 790 Adventure R sẽ được ra mắt khoảng năm 2019./.

