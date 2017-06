Bắt đối tượng trộm hàng trăm triệu khi chủ nhà đi làm đồng

Ngày 26/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Vĩnh Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vũ Đình Tứ (36 tuổi, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tứ cùng tang vật tại cơ quan điều tra (ảnh do Công an Thanh Hóa cung cấp)

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 6/2017 đến khi bị bắt Tứ đã liên tiếp gây ra 4 vụ trộm cắp tiền, vàng của các gia đình trên địa bàn xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Tại cơ quan điêu tra, Tứ khai nhận thường lợi dụng các gia đình đi làm đồng không có người trông coi để đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản.

Sau khi bị bắt, Tứ đã giao nộp lại cho lực lượng Công an gồm : 1 dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng và 1,8 triệu đồng tiền mặt.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

