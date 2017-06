Bắt hai cán bộ bệnh viện vụ 8 người tử vong vì chạy thận ở Hòa Bình

Chiều tối 22/6, Công an tỉnh Hòa Bình thông tin, đơn vị đã tiến hành bắt khẩn cấp Bùi Mạnh Quốc Giám - đốc công ty xử lý nước cùng 2 cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh này để điều tra vụ 8 người tử vong khi chạy thận nhân tạo.

Cùng ngày, công an tỉnh Hòa Bình cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Mạnh Quốc (31 tuổi, quê Bắc Ninh, Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh) để điều tra hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đang tích cực điều tra vụ việc tử vong khi chạy thận.

Cùng với đó, cơ quan công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Sơn (27 tuổi, ở TP Hòa Bình), là cán bộ Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để làm rõ hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Hoàng Công Lương (31 tuổi, trú TP Hòa Bình, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) cũng bị khởi tố, tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về chữa bệnh.

Ba bị can trên được cơ quan điều tra cho rằng có liên quan đến vụ 8 bệnh nhân tử vong khi chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, xảy ra hồi cuối tháng 5.

Trước đó, sự việc xảy ra vào ngày 29/5 tại Khoa Điều trị tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 18 bệnh nhân bị hôn mê.

Cho đến thời điểm ngày 22/6, sự cố làm 8 nạn nhân đã tử vong, 10 bệnh nhân còn lại sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai đã được ra viện về địa phương tiếp tục điều trị./.