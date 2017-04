Cán bộ xã, giám đốc doanh nghiệp “vô tư” rút súng dọa dân

Sáng 17/3, khi phát hiện nhóm người địa phương kéo đến khu vực hồ nước Tà Pạ thuộc ấp Tô Hạ, xã Núi Tô đã có cảnh báo nguy hiểm, ông Mai Thanh Tuấn (Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã lấy khẩu súng nhựa ra bắn vào ngón cái chân của người đi đầu là anh Chau Sony (SN 1991, ngụ ấp Tô Hạ) để ngăn cản. Một phụ nữ đứng gần đó đã dùng điện thoại quay clip rồi tung lên mạng xã hội và cho rằng ông Tuấn đã dùng súng quân dụng bắn dân. (Ảnh chụp từ clip) Tại cơ quan Công an, ông Tuấn cho biết khẩu súng mô hình này đã được ông mua tại tiệm bán đồ chơi trẻ em ở TP HCM. Mục đích của việc mua súng này là để mang về hù dọa những người thường xuyên lén lút đến khu vực hồ nước Tà Pạ thuộc ấp Tô Hạ, xã Núi Tô để tắm hoặc câu trộm cá do ngành nông nghiệp huyện Tri Tôn thả nuôi. (Ảnh chụp từ clip) Công an huyện Tri Tôn đã xác định khẩu súng mà ông Tuấn dùng để dọa người dân chỉ là súng mô hình và được bắn bằng đạn nhựa nhưng được ngành chức năng xếp vào loại trò chơi nguy hiểm chứ không phải là vũ khí quân dụng. (Ảnh: Người Lao Động) Ngày 5/12, bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1971, ngụ Q. Tân Bình) cùng con trai là Bùi Hữu Phúc (SN 1988) đến công ty bảo vệ để đòi tiền lương thì xảy ra cự cãi với giám đốc công ty bảo vệ là ông Phương. Ông này đã móc khẩu súng bắn đạn hơi cay dí vào đầu bà Thủy dọa bắn rồi nổ một phát súng chỉ thiên hòng uy hiếp. Hành vi trên được một người dân quay lại rồi tung lên mạng xã hội khiến dư luận hết sức bức xúc. Hình ảnh cắt từ clip người đàn ông nổ súng dọa một phụ nữ. Công an Q. Tân Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xác định khẩu súng mà Phương sử dụng là súng hơi cay hiệu RG88 do Đức sản xuất, có số hiệu và có một giấy phép sử dụng đến năm 2021 được cơ quan chức năng cấp cho công ty bảo vệ này sử dụng. Trong ảnh, cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng (Ảnh: VnExpress) Vị trí nơi xảy ra vụ nổ súng (Ảnh: Zing) Đặc biệt, khám xét nơi làm việc của giám đốc công ty bảo vệ và trên ô tô riêng của đối tượng Phương, cơ quan công an phát hiện đối tượng này sử dụng tới 2 thẻ ngành công an được làm giả rất tinh vi nên tiến hành bắt giữ đối tượng để điều tra. Tại cơ quan công an, Phương khai tự làm giả thẻ ngành để… ra oai. Đối tượng Phương bị công an bắt giữ vào ngày 7/12 (Ảnh: Công an TPHCM) Khoảng 0h30’ ngày 28/12, ông Hồng điều khiển ô tô biển số 38A-077.59 chạy trên quốc lộ 1A, theo hướng bắc-nam, đến địa phận thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà) đâm trúng xe máy của anh Phạm Thiện Linh (24 tuổi, ngụ xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà) khiến anh Linh ngã xuống đường, bị chấn thương nặng ở đầu. Sau khi gây tai nạn, tài xế Hồng không dừng ô tô tại hiện trường mà lái xe bỏ chạy nên bị nhiều người dân phát hiện, truy đuổi. Trong ảnh, hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: báo Hà Tĩnh) Chạy khoảng hơn 1km, ô tô bị nổ lốp phía trước nên buộc phải dừng lại bên vệ đường. Tài xế Hồng mở cửa xe, bước xuống với thái độ hung hãn, người nồng nặc mùi rượu, quát mắng, thách thức đồng thời rút ra một khẩu súng, dọa bắn chết những người truy đuổi. Tại trụ sở Công an huyện, ông Hồng không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và giấy kiểm định phương tiện; không hợp tác với công an, mà văng tục chửi bậy, thách thức Công an.(Ảnh: báo Hà Tĩnh) Ông Hồng là Giám đốc một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh và khẩu súng mà ông Hồng rút ra dọa bắn người truy đuổi là súng điện, có giấy phép do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh cấp. Trong anh, chiếc xe ông Hồng điều khiển gây tai nạn (Ảnh: Thanh Niên)

