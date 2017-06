Tóm gọn hơn 100 đối tượng đánh bạc trong rẫy cà phê ở Đắk Lắk

Theo đó, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Cục An ninh Tây Nguyên, các phòng ban Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp mật phục tại khu vực thôn 1, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar.

Sau một thời gian, đến khoảng 19h30 tối 29/6 thì đồng loạt tổ chức vây bắt và tóm gọn hơn 100 đối tượng đang tổ chức đánh bạc. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài sản có giá trị gồm tiền mặt, ô tô con...

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, vụ đánh bạc này được tổ chức trong thời gian dài do "Tài Du” trú tại thành phố Buôn Ma Thuột cầm đầu.

Để tổ chức đánh bạc với số lượng lớn, Tài đã cho xe tổ chức đưa đón các con bạc vào khu vực sâu trong rẫy cà phê và được các đối tượng canh giữ chốt chặt nhiều lớp, không ai lạ mặt có thể lọt vào bên trong.

Ghi nhận ban đầu cho thấy, đây có thể là vụ đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện và bị bắt giữ ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên./.