TP HCM ngăn chặn ngay cướp giật ở đường hoa Nguyễn Huệ

Sáng nay (27/1), tức 30 tháng Chạp, Đường hoa Nguyễn Huệ - TP HCM tiếp tục đón rất đông người dân và du khách tới dạo chơi. Lực lượng cảnh sát được tăng cường chống cướp giật đảm bảo an ninh để người dân đến vui chơi.

Thượng tá Nguyễn Nhật Thành, Phó trưởng Công an Quận 1 cho biết: tình hình an ninh, trật tự tại đường hoa khá ổn định. Riêng tại đường hoa Nguyễn Huệ, các lực lượng công khai và bí mật đều được tăng cường so với hôm qua (26/1). Tổ phòng chống tội phạm phường Bến Nghé, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông... liên tục tuần tra. Các trinh sát hình sự của Công an Quận 1, đặc nhiệm của Công an thành phố cũng mật phục tuần tra, tiếp cận những người nghi vấn. Các lực lượng này cũng phối hợp chặt chẽ với nhau trong phát hiện, theo dõi và xử lý các đối tượng có khả năng gây án.

Người dân vui chơi đường hoa Nguyễn Huệ.

Trước đó, trong ngày hôm qua (26/1), có ít nhất 8 vụ người dân và du khách bị móc túi, giật điện thoại ở đường hoa. Ngay sau đó, lực lượng chức năng vừa tăng cường lực lượng vừa bổ sung thêm phương án tác chiến nên chỉ trong chiều và tối đã bắt hàng chục đối tượng tình nghi.

Thượng tá Nguyễn Nhật Thành, Phó trưởng Công an Quận 1 nói: “ Có sự phối hợp tốt giữa lực lượng bảo vệ với công an, giữa công khai với mật phục. Tối qua là đã triệt phá một số băng nhóm va từ tối qua là đã ghi nhận cướp giật giảm rồi”./.