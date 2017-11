Vụ nữ chủ tiệm tóc ở Thái Nguyên bị cứa cổ: Nghi phạm đã đủ 16 tuổi

Liên quan vụ việc chị N.T.K.A (xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), chủ một tiệm cắt tóc nghi bị đối tượng Tạ Quang Trường (SN 2001, trú xóm Thái Cao, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên) hiếp dâm, cứa cổ và cướp tài sản vào sáng 2/11, công an xã Tiên Phong đã bắt được Trường khi đối tượng đang lẩn trốn trong địa bàn xã. Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định Trường nghiện ma túy, đã bỏ học, chưa có tiền án tiền sự. Thời điểm gây án, đối tượng vừa bước qua tuổi 16 được vài ngày.

Chị K.A đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: VTC News)

Phân tích tình huống pháp lý về hành vi của đối tượng Trường trong vụ việc này cũng như việc Trường đã đủ 16 tuổi khi gây án, sẽ phải chịu trách nhiệm ra sao về hành vi của mình, Luật sư Vũ Ngọc Chi (Công ty luật Tam Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, căn cứ theo Bộ luật Hình sự có hiệu lực hiện hành là Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009), căn cứ theo điều 12, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Căn cứ vào hành vi thực tế của Trường là cắt, cứa cổ người bị hại, đây là vị trí nhiều khả năng gây tử vong cao, cho thấy mục đích của bị can muốn tước đoạt tính mạng của nạn nhân, do đó đã cấu thành tội giết người. Việc bị hại không chết do bò được ra ngoài cửa kêu cứu và được đưa đi cấp cứu là ngoài ý muốn chủ quan của kẻ gây án.

Bên cạnh đó, khi cắt cứa cổ nạn nhân, đối tượng gây án biết rõ hành vi của mình có thể tước đoạt tính mạng của bị hại song vẫn thực hiện, như vậy đã thể hiện rõ là lỗi cố ý. Đối với tội giết người, lỗi cố ý là cấu thành bắt buộc trong bốn yếu tố luật định (lỗi chủ quan), quy định tại điều 9 Bộ luật Hình sự quy định về cố ý phạm tội: Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

Luật sư Chi cũng cho rằng, nếu làm rõ được hành vi đối tượng Trường lấy chiếc điện thoại của nạn nhân theo thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, hành vi phạm tội này có thể còn cấu thành tội cướp tài sản.

Luật sư Giang Hồng Thanh - Văn phòng luật sư Giang Thanh, cho rằng, hành vi cấu thành tội giết người của Trường được quy định tại Khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, do Trường mới bước qua tuổi 16 nên mức hình phạt cao nhất Trường có thể phải chịu là 18 năm tù.

Trong trường hợp, nếu hành vi Trường thực hiện hiếp dâm nạn nhân là đúng, thì đối tượng đã phạm vào Khoản 1 Điều 111 Bộ luật Hình sự về tội Hiếp dâm, với mức hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù.

Như vậy, tổng hợp hình phạt của cả hai tội, nếu bị kết án, hình phạt chung đối với Trường cũng không quá 18 năm tù, quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự./.