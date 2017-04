Lính dù Anh táo bạo, bất ngờ tấn công IS từ sau chiến tuyến

Lực lượng Biệt kích Đường không (SAS) của Lục quân Anh đã mở một chuỗi tấn công hiệu quả ngay sau chiến tuyến của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, giành lợi thế quyết định trước tổ chức này và dọn đường cho trận đánh cuối cùng quét sạch IS khỏi thành trì của chúng. Đồ họa của Daily Mail về cuộc tấn công của biệt kích Anh vào sau lưng IS.

Các cuộc tập kích bí mật này đã giúp liên quân chống IS giành được quyền kiểm soát đối với một căn cứ không quân trọng yếu ở Syria mà từ đó Anh và các đồng minh của họ có thể tấn công thành phố Raqqa nằm gần đó. Raqqa là “thủ đô” trên thực tế của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS và các phần tử IS quyết bảo vệ nơi này tới cùng.

Sau một trận đọ súng tàn khốc kéo dài trong vài tiếng đồng hồ, quân Anh và đồng minh cũng đã tái chiếm được con đập thủy điện mà bọn khủng bố IS đe dọa phá hủy khiến hàng ngàn dân thường có thể thiệt mạng. Các lực lượng do nhóm SAS dẫn đầu đã vấp phải sự kháng cự điên cuồng từ phía IS.

Quan sát địch xuyên bóng tối từ trên cao

Chiến dịch táo bạo nói trên, được cho là chiến dịch không vận đầu tiên của bộ binh nhằm vào IS, bắt đầu bằng việc biệt kích Anh nhảy dù trong bóng đêm với nhiệm vụ trinh sát sâu trong lãnh thổ đối phương.

Biệt đội SAS tinh nhuệ (con số thành viên chính xác không được tiết lộ do lý do an ninh quốc gia) đã nhảy xuống từ một chiếc máy bay quân sự C-130 Hercules. Khi rơi, họ lái dù của mình hướng về phía khu vực sa mạc nằm về phía tây Raqqa, nơi có con đập Tabqa và căn cứ không quân Tabqa.

Các lính biệt kích theo dõi phiến quân Hồi giáo ở cự ly gần trong vài tiếng đồng hồ thông qua các kính nhìn đêm chuyên dụng, nhờ đó xác định được các điểm mạnh và yếu của địch. Thông tin tình báo thiết yếu này giúp liên minh chống IS hoàn thiện kế hoạch tấn công các ngày sau đó nhằm vào 2 mục tiêu chiến lược này.

Vào ngày 21/3, lực lượng SAS hội quân với các binh sĩ của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trong một cuộc tấn công lên mục tiêu là con đập. Họ bắn chết tại chỗ các chiến binh thánh chiến bảo vệ vùng ngoại vi phía bắc của con đập dài 4,8km, những tên IS khác thì rút chạy về đầu phía nam của đập.

Khi trận đánh lên tới cao trào, lính Anh nhận thêm sự yểm trợ từ lính thủy quân lục chiến Mỹ vừa vượt sông Euphrates bằng xuồng cao su.

Chiến sự tiếp diễn trong vài tiếng đồng hồ. Các chiến binh thánh chiến quyết bám trụ đến khi bị đánh bại gần như hoàn toàn.

Lực lượng SAS và SDF đổ bộ lên phía nam căn cứ và mở một cuộc tấn công trên bộ với sự yểm trợ từ trực thăng chiến đấu Apache bắn pháo 30mm và rocket Hellfire vào các vị trí phòng ngự của đối phương mà đội trinh sát SAS đã định vị trước đó.

Chiếm gọn căn cứ không quân, tạo bàn đạp đánh Raqqa

Chiến dịch kết thúc toàn thắng, cho phép liên quân biến căn cứ không quân nói trên thành bàn đạp cho các chiến dịch tiếp theo nhằm vào khoảng 4.000 phiến quân ở Raqqa.

SAS hiện đang huấn luyện hàng trăm chiến binh SDF tại các địa điểm bí mật. Họ sẽ được quăng vào trận đánh giải phóng Raqqa (Syria) khỏi IS.

Một chiến binh của lực lượng SDF đứng gần sông Euphrates. Ảnh: Reuters.

Hiện các kiểm soát viên không trung tiền duyên thực hiện nhiệm vụ nhận diện mục tiêu cho oanh tạc cơ liên quân và nói chuyện trực tiếp với các phi công để đảm bảo họ đánh trúng mục tiêu.

Năm nay đã có hơn 300 cuộc không kích quanh Tabqa và về phía tây Raqqa.

Theo các con số của Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, hàng trăm chiến binh IS đã bị tiêu diệt, hơn 200 tổ hợp phòng ngự và 50 xe của IS đã bị phá hủy. Tuy nhiên, đồng thời có những báo cáo về thương vong dân thường do bom đạn từ máy bay Mỹ.

Một nguồn tin SAS nói: “Giai đoạn nhảy dù của SAS là một phần trong pha trinh sát trước khi tấn công vào đập Tabqa, căn cứ không quân Tabqa và chiếm giữ các ngôi làng bị IS chiếm dọc theo thung lũng sông Euphrates.”

Nguồn tin cho biết tiếp:

“Một khi đã chạm đất, anh em sẽ nhận diện các điểm mạnh của IS và xác định vị trí các trái mìn tự chế của chúng, mà về cơ bản nằm ở mọi nơi. Đất dưới chân họ luôn rình rập các mối nguy hiểm bất ngờ...

Các binh sĩ SAS được trang bị tiểu liên và súng ngắn. Phía trên đầu họ, phi cơ không người lái Predator yểm trợ bằng những loạt đạn súng máy hạng nặng và sẵn sàng phóng rocket Hellfire khi cần thiết...

Máy bay quân sự cũng thả cả xe đạp, đạn dược và vũ khí hạng nặng dùng cho cuộc tấn công. Đặc biệt đội trinh sát nhận thấy IS bảo vệ rất chắc chắn con đập này.”

Chiến công thầm lặng

Sau các cuộc đột kích vào con đập và căn cứ không quân nói trên, phát ngôn viên của quân đội Mỹ đã dành những lời ngợi khen cho lực lượng SDF – đây là một phần trong chiến lược của liên quân tăng cường tiếng tăm cho lực lượng quân địa phương.

Đại tá quân đội Mỹ Joseph Scrocca phát biểu: “Chính SDF là người đã hy sinh rất nhiều để cho các quốc gia trong liên minh không còn tiếp tục phải hứng chịu mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố IS bên trong lãnh thổ của họ nữa”.

Tuy nhiên, các nguồn tin của Anh và Mỹ, trong đó có trang tin của các cựu quân nhân Mỹ là Lima Charlie News, đã xác nhận vai trò quan trọng của lực lượng SAS cũng như các lực lượng đặc nhiệm quốc tế khác trong chiến dịch nói trên.

Hiện nay con đập Tabqa gần như đã được giành lại toàn bộ từ tay khủng bố IS, tuy nhiên cực nam của đập vẫn còn do IS kiểm soát.

Mặc dù nguy cơ phá hủy đập đã được giảm thiểu, người ta vẫn lo ngại khi cùng đường, IS sẽ phá đập để ngăn chặn đà tiến của lực lượng quân sự phương Tây. Nếu IS thực hiện phá đập, điều này sẽ gây ngập lụt toàn bộ thung lũng sông và làm hàng ngàn người chết. Ngoài ra IS có thể đã tích trữ chất độc để làm ô nhiễm nguồn nước./.