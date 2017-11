7 vitamin thiết yếu sau tuổi 40

Vitamin B12 cần thiết đối với hoạt động của máu và não. Trẻ nhỏ và những người trẻ tuổi có thể hấp thu lượng vitamin B12 cần thiết từ đồ ăn và những chế phẩm từ động vật như thịt gà, cá, sữa và trứng. Khi cơ thể lão hóa đặc biệt là sau tuổi 50, B12 khó có thể hấp thu do nồng độ acid trong dạ dày sụt giảm. Bạn nên bổ sung 2.4mg vitamin B12 mỗi ngày từ thực phẩm chức năng hoặc vitamin tổng hợp trong tuổi từ 40 đến 50. Vì loại vitamin này tan trong nước nên cơ thể sẽ thải qua đường nước tiểu lượng vitamin dư thừa Canxi cần thiết để duy trì sức khỏe của xương và những chức năng khác của cơ thể như sự co cơ, hoạt động của thần kinh,tim và những phản ứng sinh hóa khác. Nếu bạn không có đủ canxi từ thức ăn, cơ thể sẽ sử dụng canxi trong xương và làm chúng yếu đi. Hầu hết phụ nữ cung cấp đủ canxi cho cơ thể (1000mg mỗi ngày đối với tuổi từ 40 đến 50 và 1200mg sau tuổi 50) nếu họ có một chế độ ăn cân bằng với những thực phẩm như sữa, đậu phụ, bông cải xanh, hạnh nhân, rau chân vịt,… Vitamin D: Thiếu hụt vitamin D có liên quan đến một số bệnh dễ mắc phải khi bạn nhiều tuổi như tiểu đường, bệnh tim, đa xơ cứng, ung thư vú và ung thư đại trực tràng. Vitamin D cũng cần thiết để cơ thể có thể hấp thu canxi. Nguồn thực phẩm có chứa canxi như cá, sữa và các loại ngũ cốc nhưng chúng thường khó được hấp thu. Mặt trời là nhà cung cấp loại vitamin này tốt nhất, ngoài ra bạn có thể bổ sung viên vitamin D3, một loại vitamin giống với vitamin D có được từ ánh nắng bên ngoài. Magie: Chức năng chính của magie là điều hòa huyết áp, đặc biệt quan trọng với phụ nữ trên 40 tuổi có nguy cơ bị huyết áp cao do quá trình lão hóa. Thiếu hụt magie có liên quan đến bệnh tim mạch, tiểu đường, nhiễm trùng. Thêm vào đó, magie giúp cơ thể hấp thu canxi và có vai trò quan trọng đối với hoạt động của cơ bắp, thần kinh, tim cũng như là kiểm soát đường máu. Bạn có thể cung cấp magie qua thực phẩm như rau có màu xanh thẫm, các loại hạt, đậu nành, các loại hạt và quả bơ. Quá nhiều magie không nguy hiểm nhưng có thể gây ra tiêu chảy, buồn nôn hoặc đau bụng. Kali giữ vai trò quan trọng trong việc giữ huyết áp ổn định với mọi lứa tuổi. Quá nhiều Kali có thể làm hỏng đường tiêu hóa và loạn nhịp tim vì vậy bạn nên thận trọng khi bổ sung Kali bằng thực phẩm chức năng. Hầu hết mọi người có thể bổ sung đủ Kali qua chế độ ăn lành mạnh mà không gây ra nguy hiểm, những thực phẩm bổ sung kali như chuối, khoai lang, khoai tây và đậu lăng. Omega 3 không phải là một loại vitamin nhưng nó có vô số lợi ích đối với sức khỏe, đặc biệt chúng chống lại những thay đổi do tình trạng lão hóa như tăng nguy cơ mắc bệnh tim và suy giảm nhận thức. Nghiên cứu chỉ ra rằng những loại omega 3 giúp giảm huyết áp và lượng cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và giúp duy trì trí nhớ và suy nghĩ nhanh nhạy. Probiotic (vi khuẩn, nấm men) không phải là vitamin hay khoáng chất nhưng chúng quan trọng đối với phụ nữ từ tuổi 40. Có bằng chứng khẳng định rằng chúng có vai trò quan trọng để ruột hoạt động tốt và giảm cân, ngoài ra giảm nguy cơ bị bệnh tim, tiểu đường và đột quỵ. Tất cả những lợi ích này quan trọng vì khối lượng cơ bắt đầu giảm khi bạn bước vào tuổi 40 dẫn đến dễ tăng cân và bắt đầu kháng insulin.

