Muốn trẻ lâu bạn hãy thường xuyên ăn những thực phẩm này

Quả óc chó: Óc chó và các loại hạt khác như đậu phộng, bơ, hạt điều ... là kho chứa chất béo lành mạnh. Những chất béo này cũng giúp da bạn giữ được độ ẩm và hấp thụ các vitamin để giữ cho làn da rạng rỡ. Dầu ôliu: Giống như quả óc chó, ngay cả dầu oliu cũng có trữ lượng lớn các chất béo không bão hòa. Hơn nữa, nó còn chứa axit béo omega-3 rất có lợi cho tim mạch. Nó có thể được sử dụng để thay thế dầu ăn thông thường. Dầu cá: Dầu cá tăng thêm tuổi đời của bạn. Chúng có khả năng tăng cường sức khoẻ cho tim mạch và có khả năng chống ung thư. Hơn nữa, dầu cá ngăn ngừa lão hóa sớm. Tỏi là một nguồn dự trữ lớn chất chống oxy hoá có tên allicin. Chất chống oxy hoá được biết có khả năng tiêu diệt các gốc tự do làm giảm nếp nhăn và do đó ngăn ngừa lão hóa sớm. Hạt mè là một nguồn cung cấp kẽm tốt. Kẽm rất quan trọng để duy trì sức khỏe của da và tóc. Hơn nữa, kẽm giúp tạo thành collagen. Ngoài ra, nó chống lại các nếp nhăn, chống lại quá trình lão hóa. Sôcôla đen có đặc tính chống oxy hoá. Các chất chống oxy hóa như vậy có thể loại bỏ các gốc tự do gây ra các nếp nhăn. Sôcôla đen cũng được biết là cải thiện lưu lượng máu. Các hợp chất có hoạt tính sinh học trong sôcôla đen có thể rất tốt cho làn da của bạn. Các flavonols có thể bảo vệ da chống lại sự tổn hại do ánh nắng mặt trời. Hạt lựu có chứa một lượng lớn vitamin cần thiết và chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, chúng cũng chứa nhiều đường. Khi tiêu thụ ở mức độ vừa phải, chúng có thể giảm viêm và vận động tốt hơn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó là chất chống ung thư và làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú và tuyến tiền liệt. Nó rất tốt cho sức khỏe xương vì ngăn ngừa viêm khớp và đau khớp là những triệu chứng lão hóa. Trà xanh giúp bạn sống lâu hơn. Những người uống trà xanh mỗi ngày ít bị các bệnh như bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson. Nó là chất chống ung thư và ngăn ngừa các loại ung thư khác nhau. Nó giúp tăng cường hệ thống tim mạch. Hơn nữa, nó có một lượng lớn chất chống oxy hoá ngăn ngừa sự hình thành của các gốc tự do và ngăn chặn sự lão hóa sớm.

