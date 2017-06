Người bị gan nhiễm mỡ cần biết những điều này

Ngô có chứa các axit béo chưa bão hòa có khả năng thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo và cholesterol trong cơ thể. Do đó, đây là một phương thuốc tự nhiên, hiệu quả để điều trị gan nhiễm mỡ. Rau sống: Đối với người bị gan nhiễm mỡ, ăn rau sống thường xuyên sẽ giúp bổ sung thêm vitamin và khoáng chất làm tăng chức năng gan. Do đó, mọi người thường được khuyến cáo ăn nhiều sa lát và các loại rau khác nhau. Đây là một trong những thực phẩm hàng đầu cho bệnh nhân gan nhiễm mỡ. Hành tây có chứa một số chất dinh dưỡng giúp làm giảm chất béo trong gan và máu. Những chất dinh dưỡng này cũng giúp ngăn ngừa sự hình thành mảng bám có thể dẫn đến các chứng bệnh như xơ vữa động mạch. Tỏi có chứa allicin là hợp chất giúp giảm cholesterol xấu và chất béo trong gan. Nó cũng giúp làm giảm lượng mỡ trong máu của cơ thể. Đây là một trong những biện pháp khắc phục tại nhà tốt nhất cho bệnh gan nhiễm mỡ. Nấm đông cô: Nấm này chứa các chất giúp làm giảm cholesterol trong máu và tế bào gan. Thực phẩm người bệnh gan nhiễm mỡ cần tránh: Những bệnh nhân bị bệnh gan nhiễm mỡ chủ yếu phải giảm lượng chất béo động vật mà họ tiêu thụ. Điều này sẽ giúp làm giảm lượng chất béo trong máu và làm giảm gánh nặng lên gan. Người bị bệnh gan nhiễm mỡ nên ăn dầu thực vật như dầu vừng, dầu ôliu. Thực phẩm giàu Cholesterol: Bệnh nhân phải tránh ăn quá nhiều da động vật và lòng đỏ trứng vì chúng chứa hàm lượng cholesterol cao. Bằng cách giảm tiêu thụ các thực phẩm này, nó sẽ giúp làm giảm chất béo trong gan và do đó giúp ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch, cao huyết áp, tiểu đường, béo phì,... Thịt đỏ: Người bị bệnh gan nhiễm mỡ phải tránh thịt đỏ càng nhiều càng tốt. Điều này là do protein trong những thực phẩm này cần được chuyển hóa trong gan, do đó làm tăng gánh nặng và tải trọng lên các tế bào gan. Các phương pháp điều trị khác cho bệnh gan nhiễm mỡ: Bỏ rượu: Đây là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để điều trị bệnh gan nhiễm mỡ. Những người có tình trạng này cần ngừng uống rượu vì nó làm tăng nguy cơ xơ gan. Giảm cân giúp điều trị bệnh gan nhiễm mỡ. Giảm cân phải thực hiện dần dần và bạn phải giảm 10% trọng lượng trong thời gian đầu. Sau đó, cố gắng giảm khoảng 0,5 kg đến 1 kg mỗi tuần. Tập thể dục đều đặn: Những người bị bệnh gan nhiễm mỡ cần được hoạt động thường xuyên bằng cách lựa chọn các bài tập như đi bộ, chạy bộ, bơi lội và các hình thức tập thể dục khác để đốt cháy chất béo và tăng cường cơ bắp.

