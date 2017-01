Những người nào tuyệt đối không nên dùng mật ong?

Trẻ em dưới 1 tuổi: Chức năng tiêu hóa của trẻ sơ sinh yếu, chức năng giải độc gan cũng chưa hoàn chỉnh, botulinum có thể bị nhiễm trong mật ong dễ dàng xâm nhập vào thành ruột, kết hợp với một số chất, gây ngộ độc. Người rối loạn chức năng đường ruột: Mật ong có thể làm cho đường ruột co thắt mạnh, gây ra các chứng như đi ngoài, táo bón... Người bệnh tiểu đường: Trong mật ong có chứa lượng lớn glucose và fructose. Đó là đường đơn, sau khi vào ruột không cần tiêu hóa, có thể hấp thu trực tiếp vào máu, khiến cho đường huyết tăng cao. Bệnh nhân xơ gan: Các chuyên gia y tế khuyến cáo bệnh nhân xơ gan không được uống rượu mật ong. Bởi mật ong sẽ làm trầm trọng các triệu chứng của bệnh này. Người bị bệnh huyết áp thấp: Trong mật ong chứa một chất giống như là Acetylcholine, có tác dụng giảm huyết áp. Do đó, những người có mức đường huyết thấp tuyệt đối không sử dụng mật ong. Người vừa mới phẫu thuật: Người mới phẫu thuật mất máu nhiều, cơ thể rất yếu, nếu hấp thụ quá nhiều chất bổ, dễ làm cho gan chướng, nghẽn khí, gây chảy máu ngũ quan. Phụ nữ có thai: Không được ăn mật ong. Do mật ong kích thích tử cung co lại, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của thai nhi.

