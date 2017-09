Những thảo mộc giúp bạn chống lại căng thẳng

Sự căng thẳng vô cùng phổ biến trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Dù là trẻ con hay người lớn, trên thực tế, không ai trong thế giới này có thể trốn thoát khỏi những gánh nặng của sự lo lắng và căng thẳng. Sự căng thẳng có thể gây ra nhiều hậu quả xấu với cơ thể cũng như tâm trí con người. Ashwagandha: Loại thảo mộc được mệnh danh "Nhân sâm Ấn Độ" này là sự kết hợp của các axit amin và vitamin hoạt động như một adaptogen mạnh mẽ. Adaptogen là chất tự nhiên, chìa khoá giúp chống lại stress bằng cách tạo ra những hiệu quả làm dịu tâm trí. Ashwagandha xử lý một số rối loạn giấc ngủ như chứng mất ngủ. Đồng thời nâng cao sức mạnh, giúp tăng cường các hoạt động thể chất. Rau đắng biển: là một loại thuốc tự nhiên để chống lại căng thẳng. Khi chúng ta bị stress sễ dẫn đến sự mất cân bằng hoóc môn trong cơ thể. Mức cortisol (một hoóc môn gây căng thẳng) sẽ tăng lên. Rau đắng biển giúp điều chỉnh tất cả các hoóc môn liên quan đến căng thẳng và tạo ra một hiệu ứng nhẹ nhàng trong tâm trí. Cam thảo là một loại thảo mộc rất hiệu quả trong điều trị lo lắng và căng thẳng. Nó giúp tăng cường tiết dịch chất lỏng sọ não và não để thư giãn tâm trí. Do đó cam thảo có thể được cho là một trong những loại thảo mộc giúp chống lại căng thẳng Hoa oải hương: Là một loại thuốc tự nhiên để điều trị các ảnh hưởng xấu của stress, nó chủ yếu được sử dụng dưới dạng dầu dành cho massage. Tinh dầu hoa oải hương không chỉ giúp giảm căng thẳng mà còn tạo ra sự lạc quan. Nó có một tác động rất tích cực đến các trung tâm cảm xúc của não bằng cách hoạt động như một thuốc an thần và làm giảm sự tiết ra các hoocmon liên quan đến căng thẳng. Hoa cúc La Mã: Đây là một loại thảo mộc tuyệt vời được sử dụng để làm dịu các dây thần kinh căng thẳng. Nó có một chất an thần nhẹ, có thể chữa trị rối loạn giấc ngủ. Trà làm từ hoa cúc có thể tạo ra hiệu quả làm dịu thần kinh tốt nhất. Tuy nhiên, có một số người có thể bị dị ứng với hoa cúc, hãy cẩn thận trước khi sử dụng. Hoa lạc tiên: Loại thảo mộc này tuyệt vời không chỉ đẹp để nhìn vào mà còn là một phương thuốc hiệu quả cho sự lo lắng và căng thẳng. Nó tạo ra một hiệu ứng yên tĩnh trên não bằng cách tăng chất dẫn truyền thần kinh được gọi là GABA, có tác dụng như chất điều tiết cho thần kinh, chống lo âu và mất ngủ. Là một thuốc an thần nhẹ, nó là hoàn toàn an toàn để sử dung cho việc điều trị các vấn đề liên quan đến lo âu, căng thẳng. Húng quế: Loại thảo mộc này được mệnh danh là "Dược liệu thiên nhiên", là một chất làm dịu căng thẳng tuyệt vời. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nó chống lại stress bằng cách giảm sản xuất hormon liên quan đến căng thẳng tên là cortisol. Nhân sâm: Trong y học cổ truyền Trung Quốc, nhân sâm được gọi là "gốc rễ của cuộc sống" bởi vì nó mang lại năng lượng trong các trường hợp mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Ưu điểm của loại cây này là giúp tăng cường khả năng đối phó với căng thẳng và mệt mỏi trong các tình huống khác nhau mà cơ thể của bạn gặp phải mỗi ngày.

