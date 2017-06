10 cách tự nhiên để điều chỉnh chu kì kinh nguyệt không đều

Tập Yoga: Yoga là một phương pháp rất hiệu quả và tuyệt vời, có thể chữa các vấn đề liên quan đến kinh nguyệt. Không chỉ cho việc điều hòa kinh nguyệt, yoga hỗ trợ trong việc giảm căng thẳng, điều chỉnh tốc độ trao đổi chất, cân bằng hoóc môn và duy trì cân nặng lý tưởng của bạn. Nước ép nho rất hiệu quả trong việc điều chỉnh các kỳ kinh nguyệt. Vì nho có lượng chất đồng lớn, vitamin A, vitamin C, axit pantothenic, pectin, kali và chất xơ. Uống một ly nước ép nho mỗi ngày trong ba tuần trước khi bắt đầu kỳ kinh. Cà rốt là loại rau phổ biến và nổi tiếng nhất để cải thiện các chức năng của hoocmon. Cà rốt rất giàu vitamin A, vitamin K, kali, molybden, chất xơ, vitamin C, vitamin B6, axit pantothenic, niacin, mangan, phốt pho, folate, vitamin B2, vitamin E và sắt. Sắt trong cà rốt là yếu tố tuyệt vời giúp cải thiện chu kì kinh nguyệt bất thường. Chỉ cần uống một cốc nước ép cà rốt vào buổi sáng trong ba tháng bạn sẽ thấy kết quả bất ngờ. Đu đủ rất giàu kali, Vitamin A, vitamin B-6, vitamin B-1, và riboflavin. Nó rất hữu ích trong việc điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt, cung cấp hỗ trợ kích thích sản xuất estrogen trong cơ thể. Đặc biệt, quả đu đủ chưa chín cũng giúp tăng lượng máu trong suốt chu kỳ kinh nguyệt và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ tử cung. Húng quế còn được gọi là "vua của các loại thảo mộc". Húng quế là một nguồn chất sắt tuyệt vời và nó kích thích sản xuất estrogen tự nhiên giúp điều trị chu kỳ kinh nguyệt bất thường. Để có kết quả tốt, hãy uống nước làm từ 7-10 lá húng quế, thêm một thìa bột tiêu đen trong vòng từ 3 đến 7 tuần. Gừng: Không ai có thể phủ nhận lợi ích sức khoẻ kỳ diệu của gừng. Gừng rất hiệu quả đối với những phụ nữ bị chậm kinh. Nó cũng thúc đẩy dòng chảy kinh nguyệt và cũng làm giảm triệu chứng đau bụng kinh của phụ nữ. Đun sôi nước và gừng trong 5 phút, cho thêm ít đường và uống ba lần trong ngày sau bữa ăn, thực hiện trong vòng 1 tháng. Áp lên bụng dưới của bạn miếng sưởi ấm để làm cho chu kỳ kinh nguyệt của bạn ổn định. Một miếng sưởi ấm hoặc một chai nước nóng là một lựa chọn tuyệt vời. Một phương pháp rất thư giãn là nằm trong một bồn tắm nóng khoảng 40 phút mỗi ngày (trong 20 ngày). Duy trì cân nặng vừa phải: Với viêc thừa cân, bạn dễ mắc nhiều bệnh rất dễ dàng. Hãy uống nhiều nước, ngừng ăn đồ ăn vặt và kiểm soát chất béo nạp vào cơ thể. Mùi tây chứa apiol hỗ trợ điều chỉnh và bình thường hóa chu kỳ kinh nguyệt của bạn. Với một ly nước ép rau mùi mỗi ngày sẽ làm chu kỳ kinh nguyệt của bạn đều đặn và khỏe mạnh. Hạt thì là - một loại thảo mộc tuyệt vời để điều trị chu kỳ kinh nguyệt bất thường. Hạt này hoạt động như một emmenagogue mạnh mẽ và các tính chất chống viêm của nó cũng giúp làm giảm đau bụng kinh và co thắt tử cung. Bạn chỉ cần để hai muỗng canh hạt thì là trong một cốc nước qua đêm và uống vào buổi sáng khi thức dậy.

