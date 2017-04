Đối phó với bệnh tiểu đường trong thai kì

1. Kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên: Để giảm nguy cơ biến chứng từ bệnh tiểu đường lúc mang thai, điều quan trọng là phải theo dõi chặt chẽ lượng đường trong máu của bạn. Kiểm tra lượng đường trong máu sau khi ăn mỗi ngày. 2. Ăn một bữa sáng lành mạnh: Việc không ăn bất cứ thứ gì trong vài giờ có thể làm cho lượng đường trong máu vào buổi sáng rất khó kiểm soát vì sự biến động về lượng hoocmon. Một bữa ăn sáng bao gồm: Cháo, bột yến mạch, trứng, ngũ cốc nguyên hạt và sữa chua ít chất béo là những lựa chọn tốt. Một lựa chọn tốt khác là uống một cốc nước rau bina hàng ngày cho bữa sáng. Các loại ngũ cốc tinh chế, bánh mì trắng, hoa quả và sữa thậm chí nên tránh trong bữa ăn sáng. 3. Ăn các carbohydrate có lợi: Carbohydrate là một phần quan trọng trong chế độ ăn kiêng của bệnh tiểu đường, bao gồm GDM. Carbohydrate cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể và cho đứa bé đang phát triển của bạn. Nhưng trước khi bổ sung thức ăn giàu carbohydrate trong chế độ ăn uống, bạn cũng phải nhớ rằng không phải tất cả carbohydrate đều có lợi. 4. Ăn các thực phẩm giàu chất xơ: Để giữ lượng đường trong máu bình thường. Chất xơ kích thích hoạt động của insulin và ức chế sự phóng thích insulin dư thừa vào máu, do đó giúp cân bằng lượng đường trong máu, nó cũng có khuynh hướng giảm lượng đường trong máu. Ăn thực phẩm giàu chất xơ, ít chất béo và calo, bao gồm trái cây và rau quả tươi, ngũ cốc nguyên hạt và ngũ cốc tươi, đậu Hà Lan, hạt đậu và đậu. 5. Tập thể dục: Dù bạn có bị tiểu đường hay không thì việc tập thể dục đều đặn trong thời gian mang thai là điều quan trọng. Ngoài tăng cường sức khoẻ nó còn giúp cải thiện sự trao đổi chất glucose và làm giảm sự đề kháng insulin. 6. Chế độ ăn uống không đường: Tránh tất cả các loại sản phẩm có đường, bao gồm bánh kẹo, đồ tráng miệng, kem, bánh quy, bánh kẹo, các sản phẩm nướng và trái cây ngọt như xoài hoặc chuối. Ngoài ra, tránh tất cả các loại sôđa và đồ uống ngọt có đường như nước trái cây đóng gói. Những thực phẩm này thường chứa một lượng lớn chất đường và calorie nhưng lại có ít chất dinh dưỡng. Chế độ ăn không đường sẽ giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu một cách đáng kể. 7. Uống Trà Quế: Một số thành phần trong quế giúp thúc đẩy chuyển hóa glucose. Các thành phần sinh học có tác dụng tốt với glucose trong huyết tương khi đói cũng như cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL), cholesterol lipoprotein mật độ cao (HDL) và triglyceride. Trà quế an toàn khi dùng trong thời kỳ mang thai. Chỉ cần ½ muỗng cà phê bột quế hàng ngày có thể làm giảm lượng đường trong máu và làm tăng sự nhạy cảm với insulin. 8. Giấc ngủ: Trong thời kỳ mang thai, thường cảm thấy mệt mỏi và cạn kiệt do sự thay đổi hoóc môn trong cơ thể. Mức độ mệt mỏi có thể cao hơn nhiều nếu bạn bị tiểu đường. Để giúp cơ thể bạn kiểm soát được mệt mỏi, hãy luôn lắng nghe cơ thể và nghỉ ngơi đầy đủ. Ngủ đúng cách sẽ giúp ích cho sự phát triển của thai nhi và cung cấp năng lượng cần thiết cho bạn. 9. Quản lý căng thẳng: Nếu bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường lúc mang thai, bạn không cần phải lo lắng nhiều về nó. Với sự chăm sóc và điều trị thích hợp, sẽ không có gì xảy ra với thai nhi của bạn. Căng thẳng có thể làm tăng mức cortisol, ảnh hưởng đến sức khoẻ của thai nhi. Ngoài ra, căng thẳng có thể gây ra việc sanh non do sự giải phóng hormon kích thích tử cung. Do đó, điều quan trọng là giữ mức căng thẳng của bạn dưới sự kiểm soát. 10. Dùng thuốc kê theo đơn: Nếu bác sĩ đã kê đơn thuốc để giúp quản lý bệnh đái tháo đường thai nghén của bạn, điều quan trọng là bạn phải theo đúng hướng dẫn. Không bao giờ quên uống thuốc, vì thiếu một liều duy nhất có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức đường trong máu của bạn. Điều này có thể gây ra ảnh hưởng xấu cho đứa trẻ. Cùng với thuốc tiểu đường, bạn nên dùng chất bổ sung sắt và canxi theo chỉ dẫn, các chất bổ sung rất tốt cho sức khoẻ bạn và bé.

