Thực phẩm bạn nên thận trọng khi dùng trong mùa mưa

Thức ăn chiên: Thời tiết ẩm ướt làm chậm quá trình trao đổi chất của cơ thể. Vì vậy, thực phẩm béo, nhiều dầu mỡ gây hội chứng ruột kích thích, rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đau bụng và nôn mửa, do đó nên tránh ăn những thực phẩm này. Thức ăn bán sẵn: Những người bán thức ăn ngoài đường phố thường chuẩn bị các thực phẩm này từ trước và có nguy ô nhiễm các thực phẩm này do sự gia tăng số lượng ruồi và các loài côn trùng khác trong không khí. Thuỷ hải sản: Trong mùa mưa, các nguồn nước như sông ngòi và biển bị ô nhiễm nặng nề với tất cả các loại rác thải được đổ ra từ đất liền. Nguồn nước ô nhiễm này ảnh hưởng đến tất cả các sinh vật thủy sinh. Hơn nữa, đây cũng là mùa sinh sản của cá. Do đó, đây lý do tại sao nên tránh ăn thuỷ hải sản trong mùa mưa. Thức ăn nhanh của Trung Quốc: Thức ăn nhanh của Trung Quốc thường đi kèm với hàm lượng muối cao và phần lớn được làm bằng bột tinh chế. Với tốc độ trao đổi chất chậm, các loại thực phẩm này sẽ tạo ra một thời gian khó khăn cho cơ thể chúng ta tiêu hóa chúng. Nó gây ra một cơn đau bụng và nôn mửa. Rau xanh: Mặc dù có vẻ khó hiểu nhưng phải nói rằng những loại rau tuyệt vời như rau chân vịt, cải bắp hay rau cải do độ ẩm cao khiến chúng dễ bị vi trùng và vi khuẩn xâm nhập. Nên chuẩn bị kỹ lưỡng và làm sạch tất cả các loại rau trước khi nấu. Nước ngọt làm cho hệ thống tiêu hóa của chúng ta trở nên nhạy cảm. Nước ngọt đóng hộp làm giảm các chất khoáng trong cơ thể dẫn tới tiêu hóa chậm và gây ra các rối loạn dạ dày-ruột. Thay vào đó, dùng đồ uống ấm như trà sẽ giúp cân bằng nhiệt độ cơ thể và tăng cường miễn dịch. Món ăn nhiều muối: Thực phẩm mặn làm tăng khả năng giữ nước và gây đầy căng. Một dạ dày đang khó chịu với một hệ thống tiêu hóa yếu gây ra một số bệnh như bệnh tả hay tiêu chảy.

