Xuất hiện biến thể sốt rét trên trẻ nhỏ cực kỳ nguy hiểm

Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM vừa liên tiếp điều trị cho 2 bệnh nhi bị sốt rét rất nặng. Đây được xem là một dấu hiệu bất thường sau nhiều năm bệnh này ít xuất hiện ở trẻ em Việt Nam. Đặc biệt đây là 2 bệnh nhân mới 5 tháng tuổi và 3 tuổi.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM cho biết, hai bệnh nhi được đưa vào viện trong tình trạng sốt cao, thiếu máu, trong đó có 1 trẻ kèm thở mệt, còn 1 trẻ bị sốt kèm tiêu chảy, khi người nhà thấy các bé sốt nên đưa đi khám. Tuy nhiên, thăm khám ban đầu, bác sĩ vẫn không phát hiện ra bị sốt rét.

Bệnh nhân 5 tháng tuổi sốt xuất huyết nặng vẫn phải nằm phòng cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cho thấy, 2 bé đều có chỉ số ký sinh trùng sốt rét rất nặng. Tình cờ là cả 2 bé đều ở Đăk Nông, song ngụ ở 2 huyện xa nhau và không có mối liên quan nào khác. Sau khi điều trị tích cực, hiện bé lớn hơn đã ổn định sức khỏe, riêng bé 5 tháng tuổi vẫn phải nằm phòng cấp cứu.

Bác sĩ Khanh cho rằng, do bệnh sốt rét đã nhiều năm ít xuất hiện ở Việt Nam, đặc biệt trên trẻ em, nên các dấu hiệu bệnh có thể khiến bác sĩ bỏ sót và không chỉ định xét nghiệm máu để tìm ký sinh trùng. Nếu không điều trị sốt rét kịp thời, trẻ có thể diễn tiến ác tính, thiếu máu nặng, suy hô hấp, gan to, lách to, tổn thương đa cơ quan và nhanh chóng tử vong.

“Cùng một lúc 2 bệnh nhân xuất hiện tại 1 tỉnh Đắc Nông nên cần phải xem xét để kiểm soát. Trẻ em bị sốt rét mà nặng, không chữa kịp trong 48 – 72 giờ sẽ dễ dẫn đến tử vong”, Bác sỹ Khanh cho biết.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng khuyến cáo, các gia đình cần thực hiện ngủ mùng, giữ vệ sinh môi trường, diệt muỗi, phòng tránh muỗi đốt, cẩn trọng khi đi đến các vùng có dịch sốt rét lưu hành.

Khi bị sốt với dấu hiệu sốt rét, người bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để khám, xét nghiệm, điều trị đủ liều theo hướng dẫn của bác sĩ./.

