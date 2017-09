Ảnh: Bão tử thần Irma đổ bộ lên Florida, gây thương vong cho người Mỹ

Cây bị đổ rạp ở bờ biển Miami, Florida, Mỹ vào ngày 10/9 khi bão Irma tiến vào đây. Ảnh: AP Bão Irma xé toạc một cần cẩu xây dựng trên nóc một tòa cao ốc ở Miami. Ảnh:AP Nước cuộn trào ở vị trí sông Miami đổ ra vịnh Biscayne. Lúc bão Irma mới đổ bộ lên Florida, đã có 4 người chết do bão. Ảnh:EPA Sóng vỗ mạnh vào tường chắn sóng ở khu vực cửa sông Miami. Ảnh: AP Đồ họa của CNN về đường đi của bão Irma trong 4 ngày tới. Cành cây rơi vãi do gió lốc trên đường phố Miami vào ngày 10/9. Ảnh: Reuters. Bão Irma đổ bộ vào Miami vào khoảng 9h ngày 10/9 giờ địa phương, tức khoảng 20h ngày 10/9 giờ Việt Nam. Ảnh: Reuters. Cơn bão cấp 4 (theo thang xếp hạng của Mỹ) đã tấn công toàn bộ quần đảo Florida Keys. Ảnh: Reuters. Sóng lớn ở khu vực cầu tàu Anglins Fishing. Ảnh: Getty. Các con phố của thành phố Key West bắt đầu ngập lụt vào lúc 7h30 giờ địa phương sáng 10/9. Khi mắt bão đi qua nơi đây 20 dặm, gió và mưa vẫn ở mức nguy hiểm. Ảnh: Twitter. Cảnh báo về những khu vực sóng biển dâng cao. Ảnh: BBC. Ảnh: Twitter. Cây bật gốc đè lên ô tô ở Miami, Florida. Ảnh: Getty. Lốc xoáy tại hạt Broward, bang Florida. Ảnh: Twitter. Sự tàn phá mà bão Irma gây ra trước đó cho quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Ảnh: AP. Quần đảo Florida Keys nhìn từ trên cao. Ảnh: AFP. Bão Irma nhìn từ vũ trụ. Ảnh: Bresnik. Mắt bão Irma nhìn từ máy bay trên không. Ảnh: Reuters. Cảnh tàn phá nhà cửa do bão Irma gây ra ở Cuba trước đó. Ảnh: Getty. Cảnh đổ nát do bão Irma ở vùng Caribe. Ảnh: AP./.

