Ảnh: Muôn vàn sắc thái trong dịp “Black Friday” ở Mỹ

Black Friday là ngày Thứ Sáu của tuần thứ tư trong tháng 11 hàng năm. Đây là ngày ngay sau lễ Tạ ơn. Lễ Tạ ơn hàng năm là ngày Thứ 5 của tuần thứ tư trong tháng 11. Do đó, Black Friday 2017 là ngày 24/11. Ảnh: Người dân Mỹ tụ tập trước một cửa hiệu chờ đến giờ mua đồ giảm giá ở Manhattan, New York (Reuters). Ngày Black Friday có xuất xứ từ tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra vào ngày thứ Sáu sau Lễ Tạ Ơn năm 1965 ở Philadelphia. Ảnh: Người dân ùa vào trung tâm thương mại Macy's Herald Square ở Manhattan trong giờ mở cửa (Reuters). Năm đó (1965), có hàng trăm nghìn người Mỹ chen chúc nhau đi mua sắm để chuẩn bị cho Noel. Ảnh: Nhân viên bán hàng của Apple tại Macy's Herald Square làm việc không ngơi tay (Reuters). Để kỷ niệm sự kiện này, người Mỹ gọi nó là ngày Black Friday. Ảnh: Người phụ nữ ngắm nghía một món đồ được bày bán ở Macy's Herald Square (Reuters). Và sau này, ngày Black Friday được coi là ngày bắt đầu của mùa mua sắm Giáng sinh hàng năm. Ảnh: Khu đồ bán túi xách thời trang ở Macy's Herald Square thu hút sự chú ý của rất nhiều người (Reuters). Về sau, ngày “Thứ Sáu đen tối” được mở rộng thành dịp mua sắm trong vài ngày, tùy theo chiến lược kinh doanh của từng nhà sản xuất hay nhà phân phối. Ảnh: Để có thể nhanh chân có được những món đồ giá tốt, nhiều người ở Mesquite, Texas đã phải xếp hàng từ trước dịp "ngày thứ Sáu đen tối” bắt đầu (EPA). Xác định chờ đợi thâu đêm, nhiều người phải tự trang bị cho mình đồ để giữ ấm. Ảnh: EPA. Có người còn mang theo bàn để tranh thủ uống nước, nghỉ ngơi thư giãn. Ảnh: EPA. Lều bạt cũng đã được dựng lên. Ảnh: EPA. Nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị cho “cuộc chiến” giành những món đồ đã nhằm sẵn từ trước. Ảnh: EPA. Thời tiết lạnh giá ở New York cũng không ngăn được những tín đồ mua sắm tụ tập rất đông bên ngoài một trung tâm thương mại. Ảnh: AP. Lối vào lèn chặt người tại một trung tâm thương mại ở New York. Ảnh: AP. Không khí mua sắm “bận rộn” ở Mỹ trong ngày “Thứ Sáu đen tối”. Ảnh: Reuters. “Thứ Sáu đen tối” được cho là dịp tốt nhất để người dân mua sắm trong năm. Ảnh: AP. Vì sức mua quá lớn, chỉ việc thanh toán cũng mất rất nhiều thời gian. Ảnh: AP. Các trung tâm thương mại đều trong tình trạng quá tải. Ảnh: AP. Tuy nhiên, mọi người không cảm thấy khó chịu bởi họ có thể mua được những món đồ giá rẻ hơn hẳn bình thường. Ảnh: AP./. http://streaming.vov.vn/2017_11_24/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/HOLIDAYSHOPPING_1.mp4

