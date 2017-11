Campuchia phản ứng trước sự can thiệp vào công việc nội bộ nước này

Thượng viện và Hạ viện Campuchia phản ứng mạnh mẽ trước hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Campuchia, khi Campuchia giải thể đảng Cứu quốc và cấm một số tổ chức phi chính phủ hoạt động. Quốc hội Campuchia (tức Hạ viện nước này). Ảnh: Phnom Penh Post.

Bản tuyên bố phản ứng dài 2 trang có đóng dấu của Thượng viện và Hạ viện nêu rõ: Cơ quan lập pháp của Campuchia là đơn vị do nhân dân bầu ra, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân Campuchia, được phép giải quyết các vấn đề trong xã hội Campuchia. Các hoạt động của ngành tư pháp và Chính phủ đều thực hiện theo đúng hiến pháp và pháp luật của Campuchia và có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan lập pháp.

Bản tuyên bố cho biết thêm: Campuchia là một quốc gia có nền dân chủ, các nhiệm kỳ của Hạ viện đều được tổ chức bầu cử công khai minh bạch có rất nhiều đảng phái chính trị tham gia tranh cử. Trường hợp giải thể đảng Cứu quốc, bắt một số nhà hoạt động và cấm một số tổ chức phi chính phủ hoạt động là do các tổ chức cá nhân này vi phạm pháp luật; việc thực thi pháp luật của ngành tư pháp đều diễn ra đúng pháp luật nhằm giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho nhân dân Campuchia. Việc làm của Chính phủ Campuchia được đại đa số nhân dân đồng tình ủng hội, trong đó có cả những thành viên của đảng Cứu quốc.

Sau khi thấy được hành động sai trái của đảng Cứu quốc, hàng trăm đảng viên của đảng này đã bỏ đảng và xin gia nhập đảng nhân dân Campuchia sinh hoạt để có cơ hội phục vụ nhân dân.

Các cơ quan ban ngành ở Campuchia cũng đã đồng tình với phán quyết của Tòa án tối cao về giải thể đảng Cứu quốc; các nhà khoa học và các chính trị gia trong và ngoài nước cũng đã đồng tình ủng hộ.

Giáo sư Sok Tuoch, viện trưởng viện Hàn lâm Campuchia cho biết, việc bắt ông Kem Sokha được thực hiện đúng pháp luật.

Giáo sư Sok Tuoch nói: "Năm 2013 xảy ra sự kiện tại cầu ở đầu bờ, lúc đó tôi có mặt tại đó, sự kiện này có sự nổ súng và gây chết người. Sự kiện thứ hai trong lúc bầu cử năm 2013 có nhiều trường hợp chống người thi hành công vụ và nhiều vụ khác nữa. Các sự kiện này đều liên quan đến đảng Cứu quốc, đủ điều kiện để kết tội ông Kem Sokha, chủ tịch đảng này"./.