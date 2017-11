Ảnh: Sững sờ trước vẻ đẹp nóng bỏng của phụ nữ Kurd và Yazidi

Phụ nữ Kurd và Yazidi sống rải ra 3 nước là Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Nhiều người trong số họ đã phải di cư sang châu Âu và các nơi khác trên thế giới. Đa số phụ nữ Kurd theo đạo Hồi, trong khi phụ nữ Yazidi thì không. Tổ chức khủng bố IS coi tôn giáo của phụ nữ Yazidi là dị giáo. Cả phụ nữ Kurd và Yazidi đều không đeo mạng che mặt. Nhiều cô gái mặc quần dài để tiện cho việc cưỡi ngựa. IS đã theo đuổi chính sách cưỡng hiếp và sát hại phụ nữ Yazidi chỉ vì tôn giáo của họ và màu mắt và da của họ thường sáng hơn so với các phụ nữ Trung Đông khác. Theo truyền thống, phụ nữ Kurd hay đeo trang sức làm từ các đồng xu bằng bạc và vàng. Theo truyền thống, phụ nữ Kurd có quyền được chọn chồng. Thường thì sự lựa chọn của cô gái Kurd và cha mẹ mình trùng hợp với nhau. Nhưng nếu bố hoặc anh trai đã quyết định gả con/em gái cho ai khác thì cô gái sẽ không được cưỡng lại. Người Kurd truyền thống tin rằng nếu cô gái làm trái ý bố/anh trai trong chuyện kén rể thì đó là nỗi xấu hổ kinh khủng. Mặc dù vậy, phụ nữ Kurd cũng như Yazidi hiếm khi ly dị. Cũng giống nhiều dân tộc Á Đông, tư tưởng của người Kurd là nam nữ phải thụ thụ bất thân. Do tư tưởng đó nên tại các đám cưới và đám ma, nam nữ Kurd thường ở các phòng riêng, ăn riêng, không giao tiếp với nhau. Tuy nhiên, người Kurd rất tôn trọng các tôn giáo khác. Nữ ca sĩ người Kurd Ciziri, sinh ra ở Đức. Diễn viên người Kurd Ulker, sinh ra ở Thổ Nhĩ Kỳ./.

