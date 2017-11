Hình ảnh những thư viện đẹp nhất thế giới hấp dẫn “mọt sách“

Một thư viện kiểu mới ở Thiên Tân, Trung Quốc, do một kiến trúc sư Hà Lan thiết kế theo kiểu "Thiên Nhãn". Các giá sách xếp từ dưới sàn lên trần nhà, là niềm mơ ước của những "con mọt sách" (Ảnh: Getty). Thư viện Abbey ở Thụy Sĩ, tọa lạc trên con phố cổ được bảo tồn tuyệt đẹp Gallen. Nội thất thư viện được bài trí theo phong cách Rococo (phong cách mỹ thuật châu Âu thế kỷ 18). Thư viện Vorau Abbey ở Áo được đăt trong tòa nhà xây dựng từ năm 1721. Thư viện chứa 11.000 cuốn sách, trong đó có những cuốn sách cổ có niên đại 800 năm. Thư viện trường Trinity thuộc Đại học Dublin ở Ireland có hơn 6 triệu tập sách. Thư viện được lập nên từ năm 1592. Trong ảnh là phòng sách thứ 213, chứa những cuốn sách có niên đại cổ nhất. Thư viện công cộng ở thành phố Stuttgart, Đức. Thư viện có 9 tầng và do một kiến trúc sư Hàn Quốc thiết kế năm 2011. Thư viện Jacob và Vilhelm Grimm thuộc trường Đại học Humboldt ở Berlin, Đức. Thư viện chứa 2,5 triệu sách. Thư viện Lusatian ở Gorlitz, gần TP Dresden, Đức, được thành lập từ 1779. Thư viện hiện chứa 140.000 tập sách. Thư viện Admont Abbey ở Áo, thành lập năm 1074. Thư viện từng bị cháy năm 1865 sau đó được khôi phục và hoạt động cho đến nay. Thư viện Thánh Peters ở thành phố Salzburg, Áo, thành lập năm 696, là thư viện cổ nhất nước Áo. Thư viện này chứa 100.000 tập sách và 800 bản thảo cổ. Thư viện của Nữ Công tước Anna Amalia. Thư viện được mang tên Nữ công tước sau khi bà chuyển đổi tư dinh thành thư viện để dạy dỗ con trai. Thư viện từng bị cháy năm 2004, sau đó được khôi phục và mở lại vào năm 2007. Thư viện Oxford Union ở Anh với những bức họa cực kỳ ấn tượng của các danh họa Williams Morris và Dante Gabriel Rosstti. Phòng Cohen của Thư viện trường Oxford Lincold thường mở đến 2h sáng cho sinh viên. Thư viện này không mở công cộng. Thư viện của Học viện Phillips Exeter, bang New Hampshire, Mỹ. Thư viện có 9 tầng, chứa 160.000 tập sách. Xây dựng năm 1965, hoàn thành năm 1971, Thư viện đã giành nhiều giải thưởng kiến trúc danh giá./.

Một thư viện kiểu mới ở Thiên Tân, Trung Quốc, do một kiến trúc sư Hà Lan thiết kế theo kiểu "Thiên Nhãn". Các giá sách xếp từ dưới sàn lên trần nhà, là niềm mơ ước của những "con mọt sách" (Ảnh: Getty). Thư viện Abbey ở Thụy Sĩ, tọa lạc trên con phố cổ được bảo tồn tuyệt đẹp Gallen. Nội thất thư viện được bài trí theo phong cách Rococo (phong cách mỹ thuật châu Âu thế kỷ 18). Thư viện Vorau Abbey ở Áo được đăt trong tòa nhà xây dựng từ năm 1721. Thư viện chứa 11.000 cuốn sách, trong đó có những cuốn sách cổ có niên đại 800 năm. Thư viện trường Trinity thuộc Đại học Dublin ở Ireland có hơn 6 triệu tập sách. Thư viện được lập nên từ năm 1592. Trong ảnh là phòng sách thứ 213, chứa những cuốn sách có niên đại cổ nhất. Thư viện công cộng ở thành phố Stuttgart, Đức. Thư viện có 9 tầng và do một kiến trúc sư Hàn Quốc thiết kế năm 2011. Thư viện Jacob và Vilhelm Grimm thuộc trường Đại học Humboldt ở Berlin, Đức. Thư viện chứa 2,5 triệu sách. Thư viện Lusatian ở Gorlitz, gần TP Dresden, Đức, được thành lập từ 1779. Thư viện hiện chứa 140.000 tập sách. Thư viện Admont Abbey ở Áo, thành lập năm 1074. Thư viện từng bị cháy năm 1865 sau đó được khôi phục và hoạt động cho đến nay. Thư viện Thánh Peters ở thành phố Salzburg, Áo, thành lập năm 696, là thư viện cổ nhất nước Áo. Thư viện này chứa 100.000 tập sách và 800 bản thảo cổ. Thư viện của Nữ Công tước Anna Amalia. Thư viện được mang tên Nữ công tước sau khi bà chuyển đổi tư dinh thành thư viện để dạy dỗ con trai. Thư viện từng bị cháy năm 2004, sau đó được khôi phục và mở lại vào năm 2007. Thư viện Oxford Union ở Anh với những bức họa cực kỳ ấn tượng của các danh họa Williams Morris và Dante Gabriel Rosstti. Phòng Cohen của Thư viện trường Oxford Lincold thường mở đến 2h sáng cho sinh viên. Thư viện này không mở công cộng. Thư viện của Học viện Phillips Exeter, bang New Hampshire, Mỹ. Thư viện có 9 tầng, chứa 160.000 tập sách. Xây dựng năm 1965, hoàn thành năm 1971, Thư viện đã giành nhiều giải thưởng kiến trúc danh giá./.