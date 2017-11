Philippines sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31

Ngoài các lãnh đạo của 10 quốc gia thành viên ASEAN, các lãnh đạo của khoảng 20 quốc gia và các tổ chức quốc tế, bao gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Liên minh châu Âu (EU) và Liên Hợp Quốc cũng sẽ tham dự hội nghị. Các lực lượng Philippines triển khai để đảm bảo an ninh cho các hội nghị. Ảnh: Rappler.

Thủ đô Manila của Philippines đã thắt chặt an ninh trước thềm hội nghị. Khoảng 60.000 binh sĩ và cảnh sát đã được huy động cùng các trạm kiểm soát an ninh nhằm tăng cường an ninh cho các khu vực diễn ra hội nghị.

Lực lượng cảnh sát Philippines cho biết, trong dịp này, các tuyến đường xung quanh những địa điểm tổ chức hội nghị sẽ bị phong tỏa một phần hoặc toàn phần.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31, ngoài các hội nghị cấp cao theo thông lệ giữa ASEAN với các đối tác bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Liên Hợp Quốc và Hội nghị cấp cao Đông Á, sẽ có thêm các sự kiện sau: Hội nghị cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ ASEAN với Mỹ và EU, Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm thành lập cơ chế ASEAN+3, Hội nghị cấp cao Mekong – Nhật Bản lần thứ 9, Hội nghị các nhà lãnh đạo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Gala đặc biệt kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN.

Lãnh đạo các nước ASEAN sẽ thảo luận các nội dung về xây dựng cộng đồng ASEAN, trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế và định huớng hợp tác tiếp theo. Ngoài ra, tại Hội nghị cấp cao lần thứ 31, lãnh đạo các nước sẽ thông qua nhân sự mới cho vị trí Tổng Thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2018-2022.

Dự kiến, hơn 2.700 phóng viên của các hãng thông tấn trên thế giới sẽ tham gia đưa tin, phản ánh về sự kiện quan trọng này./.