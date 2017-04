Năm ứng cử viên tham gia cuộc đua tranh cử Tổng thống Hàn Quốc

Cuộc bầu cử đông ứng viên khác thường ở Hàn Quốc

Trong bối cảnh chính trường Hàn Quốc xáo động sau khi bà Park Geun-hye bị buộc từ chức, trong số các ứng cử viên chạy đua vào Nhà Xanh, ông Moon Jae-in, ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến gần đây.

5 ứng viên chạy đua vào Nhà Xanh, từ trái qua phải: Yoo Seong-min (đảng Bareun), Ahn Cheol-soo (đảng Nhân dân), Hong Joon-pyo (đảng Hàn Quốc Tự do), Moon Jae-in (đảng Dân chủ) và bà Sim Sang-jeong (đảng Công lý). (Ảnh: Yonhap)

Ahn Cheol-soo, ứng viên tiềm năng của đảng Nhân dân, đã tăng điểm tín nhiệm liên tục trong các cuộc thăm dò. Đây là một ứng viên thách thức mạnh mẽ nhất đối với ông Moon Jae-in (ứng viên đảng Dân chủ), tạo ra dư luận suy đoán rằng cuộc tranh cử có thể trở thành cuộc đua song mã giữa các ứng viên này.

Hôm qua (3/4), ông Moon đã chính thức trở thành đại diện đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Xanh, với tỷ lệ 57% trong số 1,4 triệu phiếu bầu trong cuộc thăm dò ý kiến trong nước, đánh bại các ứng viên lớn khác, trong đó có cả Thống đốc tỉnh Nam Chungcheong An Hee-jung và Thị trưởng thành phố Seongnam Lee Jae-myung.

Đảng Nhân dân dự kiến quyết định chọn người cầm cờ của đảng trong đợt bầu cử sơ bộ cuối cùng tại khu vực Daejeon và Chuncheong vào hôm nay, thứ Ba 4/4. Ông Ahn nhiều khả năng trở thành đại diện của đảng này, với tỷ lệ 72% số phiếu bầu trong 6 cuộc bầu cử sơ bộ trước đó.

Thống đốc tỉnh Nam Gyeongsang, đảng viên Đảng Hàn Quốc Tự do Hong Joon-pyo chính thức là ứng viên tổng thống của đảng này vào thứ Sáu tuần trước (31/3), trong khi đảng Bareun đã chọn đại biểu Yoo Seong-min làm ứng viên vào thứ Ba 28/3. Đảng Công lý đã chọn đại diện là bà Sim Sang-jeong từ hồi tháng Hai.

Một cuộc bầu cử với đông ứng viên là điều hiếm hoi trên chính trường Hàn Quốc. Thông thường người ta chỉ thấy ứng viên là đại diện cho 2 hoặc 3 đảng lớn chạy đua vào Nhà Xanh trong các cuộc bầu cử trước đây.

Nhiều khả năng chỉ còn là cuộc đua song mã

Trong các cuộc thăm dò khác nhau, ứng viên đảng Dân chủ Moon vẫn duy trì vị trí dẫn đầu khá tốt vượt lên trên tất cả các đối thủ khác, với tỷ lệ ủng hộ ông đạt 30% trong hơn 3 tháng, so với đối thủ đứng ngay sau là ông Ahn xếp hạng dưới 20%.

Ứng viên đảng Dân chủ Moon đang tạm dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận.

Tuy nhiên, một điều tra đặc biệt do The Opinion mới công bố cho thấy ông Ahn đạt tới 43,6% số phiếu ủng hộ, vượt 7,2 điểm phần trăm so với ông Moon. Những người tham gia chiến dịch tranh cử của ông Moon gọi kết quả này là "thiếu sót và thiên vị".

Trước vị thế đang lên rõ ràng của ông Ahn, ứng viên đảng Dân chủ Moon đã bắt đầu cuộc tấn công chống lại đối thủ của mình.

Ông Moon nhìn nhận ông Ahn như là một chính trị gia tìm kiếm liên mình với lực lượng bảo thủ có liên quan đến cựu tổng thống hiện đang bị bắt.

Các cáo buộc của ông Moon dựa trên những nhận xét gần đây của ông Ahn rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông có thể cân nhắc ân xá đặc biệt cho bà Park nếu được công chúng ủng hộ. Ông Ahn đã bác bỏ cáo buộc này, coi đó là một phần của chiến dịch “dìm hàng” đối thủ của ông Moon.

Theo các quan sát viên, lợi thế của ông Ahn so với ông Moon là tranh thủ được sự ủng hộ của tầng lớp cử tri trung lưu và thậm chí là cả những người theo trường phái bảo thủ. Trong khi đó ông Moon có những hạn chế trong việc thu hút những người khác chính kiến do chiến dịch tranh cử của ông đưa ra một hệ tư tưởng rõ ràng chống lại khối cánh hữu.

Hai ứng cử viên cánh hữu, Hong Joon-pyo và Yoo Seong-min gần đây đã tham gia vào một cuộc chiến “cân não” khốc liệt liên quan đến khả năng sáp nhập để trở thành một đảng lớn hơn, nhưng sau đó đã bác bỏ ý tưởng này.

Đảng Bareun đã tách ra khỏi đảng cầm quyền cũ vào tháng 12 sau khi Tổng thống Park bị phế truất vì vụ bê bối tham nhũng./.