Tổng thống Nga - Mỹ điện đàm: Cơ hội hàn gắn quan hệ song phương

Cuộc điện đàm được xem là cơ hội không chỉ để hai bên tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề quốc tế mà còn là cách để 2 nước “hâm nóng” mối quan hệ vốn đang căng thẳng trong thời gian qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi bên lề APEC Việt Nam 2017. (Ảnh: EPA)

Trong cuộc điện đàm kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ đã thảo luận nhiều vấn đề quốc tế “nóng” mà hai bên còn bất đồng, như tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Syria, Afghanistan và những vấn đề xung quanh chương trình hạt nhân của Iran…

Việc lãnh đạo Nga và Mỹ tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề, trong đó có việc hai bên nhất trí tìm cách thức đối phó với các nhóm phiến quân như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cách thức để đạt được hòa bình ở Ukraine và việc cần thiết phải gia tăng áp lực để buộc Triều Tiên dừng chương trình hạt nhân của nước này, được xem là những kết quả nổi bật, nhất là sau những diễn biến căng thẳng trong quan hệ hai nước và trên trường quốc tế.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh giá cao cuộc thảo luận trên.

“Chúng tôi đã có cuộc thảo luận hữu ích với Tổng thống Nga Putin”, ông Trump cho biết. “Chúng tôi trao đổi về tình hình Syria. Điều này là hết sức quan trọng. Chúng tôi cũng đề cập đến tình hình Triều Tiên, Ukraine. Chúng tôi trao đổi nghiêm túc về vấn đề này”.

Về phía Nga, thư ký báo chí điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin cũng bày tỏ hài lòng về cuộc đối thoại với Tổng thống Mỹ, cho rằng đây là cuộc điện đàm có ý nghĩa. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga sẵn sàng tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết chính trị trong dài hạn ở Syria - quốc gia Trung Đông, vốn bị cuốn vào cuộc nội chiến đẫm máu trong suốt hơn 6 năm qua, dựa trên cơ sở nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Tổng thống Putin cũng thông báo cho người đồng cấp Mỹ những kết quả chính của cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Syria Bashar Al-Assad, trong đó nhà lãnh đạo Syria xác nhận cam kết với tiến trình chính trị, tiến hành cải cách thể chế và tổ chức bầu cử tổng thống, quốc hội. Nhà lãnh đạo Nga một lần nữa ủng hộ củng cố hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp nỗ lực giữa cơ quan đặc nhiệm hai nước. Điều này cũng đã được Tổng thống Putin nhấn mạnh trước báo giới trước đó trong cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

“Một câu hỏi quan trọng nhất đó là sau khi chúng tôi đánh bại khủng bố để tìm kiếm giải pháp hòa bình dài hạn cho Syria, tôi mong muốn thảo luận những nguyên tắc chính trong việc thiết lập tiến trình hòa bình cho Syria”, ông Putin nói.

Theo đánh giá của giới phân tích, những gì được thể hiện trong cuộc điện đàm Nga - Mỹ phần nào cho thấy bất chấp những bất đồng chưa thể giải quyết, hai bên vẫn sẵn sàng tạm gác những bất đồng và tiến hành đối thoại nhằm tìm được tiếng nói chung. Đây thực sự là một tín hiệu tốt, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang xuất hiện nhiều thách thức, đe dọa cả truyền thống và phi truyền thống mà để giải quyết chúng đòi hỏi phải có sự phối hợp nỗ lực giữa các cường quốc hàng đầu thế giới như Nga và Mỹ.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu, bởi bất đồng trong quan hệ Nga - Mỹ vốn tích tụ chồng chất trong nhiều năm qua và để khai thông bế tắc cần phải nỗ lực vượt qua chặng đường đầy chông gai ở phía trước.

Trước cuộc điện đàm này, quan hệ Nga - Mỹ đã rơi vào trạng thái "lao dốc không phanh", thậm chí có lúc tưởng như bên bờ vực đối đầu. sau hàng loạt những cáo buộc "Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016" hay "Nga tấn công mạng nhằm vào Mỹ"./.