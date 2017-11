Rộn ràng mùa lễ Tạ ơn ở Mỹ

Hôm nay (23/11 theo giờ Việt Nam), tại Mỹ diễn ra nhiều hoạt động mở màn cho một loạt sự kiện trong dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh 2017 ở Mỹ. Lễ Tạ ơn là dịp để mọi người quây quần trong gia đình sum họp và cùng nhau ăn những bữa ăn truyền thống. Đây cũng là dịp để chia sẻ và giúp đỡ những người có số phận kém may mắn hơn.

Lễ Tạ ơn là dịp nhiều người dân đi làm xa trở về đoàn tụ gia đình. Trong ảnh: Người dân đang xếp hàng làm thủ tục ở sân bay Chicago (Reuters).

Những người vô gia cư tại thành phố Los Angeles, Mỹ hôm qua có một bữa tiệc Lễ Tạ ơn ấm cúng. Đây là năm thứ 35 tổ chức từ thiện Los Angeles Mission tổ chức ngày lễ Tạ ơn cho người vô gia cư ở Skid Row. Bữa trưa bao gồm gà tây quay, khoai tây nghiền, đậu, pho mai…. Tổ chức này còn cung cấp những dịch vụ khẩn cấp như nơi ở tạm, thực phẩm, quần áo, thuốc men cho người vô gia cư.

Chủ tịch Hội Los Angeles Herb Smith cho biết, Lễ Tạ ơn là dịp sum họp cùng gia đình, nhưng đối với những người vô gia cư thì không phải là việc dễ dàng. Sự kiện này mang nhiều ý nghĩa chứ không chỉ là một bữa ăn miễn phí.

Ông Herb Smith nói: “Đây là một hoạt động trong lễ Tạ ơn hàng năm của chúng tôi. Chúng tôi phục vụ những người không có nhà cửa một bữa ăn ấm áp. Chúng tôi muốn họ đến đây và nhận được các dịch vụ khác mà chúng tôi đã thực hiện trong cả năm qua. Thực sự chúng tôi muốn truyền thông điệp cần phải chấm dứt tình trạng vô gia cư hiện nay”.

Tối nay (theo giờ Việt Nam) sẽ diễn ra cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn Macy's. Diễu hành Lễ Tạ ơn Macy's là hoạt động thường niên do chuỗi cửa hàng bán lẻ Macy's tổ chức ở thành phố New York, bắt đầu từ năm 1924. Một trong những điểm nhấn của cuộc diễu hành này, được nhiều các em nhỏ mong đợi, là các quả bóng bay khổng lồ với các hình thù nhân vật được ưa thích thả bay giữa các tòa nhà chọc trời của New York .

Sự kiện này cũng thu hút sự tham gia của một số ngôi sao trong làng giải trí Mỹ cũng như một loạt các chương trình biểu diễn của dàn diễn viên nhạc kịch Broadway. Dự kiến, sự kiện sẽ thu hút khoảng 3,5 triệu người theo dõi trên đường phố.

Ngày Lễ Tạ ơn cũng là ngày nghỉ tại Mỹ nên chứng kiến lượng lớn người dân đi du lịch. Theo khảo sát, có khoảng hơn 50 triệu người Mỹ thực hiện các chuyến đi khoảng 80 km hay xa hơn trong khoảng thời gian từ 22-26/11, tăng 3,3% so với năm ngoái và cao nhất kể từ năm 2005.

Nhằm đảm bảo an ninh cho dịp Lễ tạ ơn và Giáng sinh 2017, giới chức thành phố New York cũng công bố một loạt kế hoạch đảm bảo an ninh. Cảnh sát trưởng thành phố New York, James O'Neil khẳng định, không có bất cứ nguy cơ hiện hữu nào đe dọa an ninh ở thành phố này. Tuy nhiên, thận trọng, cảnh giác vẫn luôn hết sức cần thiết. Cảnh sát New York đã huy động hàng chục xe tải trọng tải lên tới 16 tấn chở nhiều túi cát sẵn sàng làm rào chắn an ninh trên các tuyến đường mà đoàn diễu hành Macy đi qua. Đây là kế hoạch an ninh được giới chức an ninh New York chuẩn bị trong suốt 1 năm qua./.