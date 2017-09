Siêu bão Irma khiến “đảo thiên đường” St. Martin giống như “địa ngục”

Khung cảnh tan hoang trên hòn đảo xinh đẹp St. Martin. Cảnh tượng khủng khiếp này có thể bắt gặp tại khắp mọi nơi trên hòn đảo từng được mệnh danh là "thiên đường". Nhiều ngôi nhà tại đây bị phá hủy nặng nề. Sức tàn phá của bão Irma càng trở nên khủng khiếp hơn do hòn đảo này có những dải đất khá hẹp. Những con sóng lớn do bão Irma gây ra như muốn "nuốt chửng" những ngôi nhà nằm ven biển. Không chỉ có những ngôi nhà tạm bợ bị tàn phá, ngay cả những tòa nhà cao tầng và kiên cố tại đây cũng bị phá hủy. Gió bão cuốn phăng hàng chục nóc nhà nằm dọc con phố này. Những ngôi nhà nằm sát biển còn phải hứng chịu cảnh tàn phá nặng nề hơn. Hàng chục thùng container bị sóng đánh chất đống lại với nhau. Bão Irma cũng làm lật hàng chục chiếc xe hơi đỗ dọc hai bên đường. Những ngôi nhà nằm dọc theo con đường nối hai đầu hòn đảo này đều bị phá hủy nặng nề. Hàng loạt xe hơi trên đảo bị dồn lại một đống sau bão Irma. Cảnh tượng ngổn ngang trên một con phố ở St. Martin sau bão Irma. Đống đổ nát do bão Irma gây ra tại một khu vực trên đảo St. Martin. Không chỉ bị tàn phá, nhiều khu vực ở St Martin còn bị ngập lụt nghiêm trọng. Bão Irma gây gió lớn khiến nhiều chiếc xe bị cuốn nằm chất đống lên nhau. Một ngôi nhà bị tàn phá nặng nề sau khi bão quét qua./. http://streaming.vov.vn/2017_09_08/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/st_martin.mp4

