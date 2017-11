Toàn cảnh Tổng thống Trump và phu nhân Melania công du Hàn Quốc

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Trump được chào đón trọng thị ngay từ chân cầu thang máy bay lúc hạ cánh xuống phi trường gần Seoul vào trưa 7/11. Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Tillerson chụp ảnh lưu niệm với các chỉ huy quân sự Mỹ tại căn cứ của nước này ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trước, bìa phải) bắt tay người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong buổi gặp gỡ tại Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc). Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump và Tổng thống Moon hội đàm song phương tại Nhà Xanh ở Seoul. Ảnh: Reuters. Hai ông Donald Trump và Moon Jae-in tổ chức họp báo chung tại Nhà Xanh. Ảnh: Reuters. Phu nhân Melania Trump (bìa trái) cùng Ngoại trưởng Mỹ Tillerson và cố vấn cao cấp Nhà Trắng Jared Kushner ngồi ở hàng trước trong buổi họp báo chung của Tổng thống Trump và Moon. Ảnh: Reuters. Vợ chồng Tổng thống Trump sau đó dự tiệc tối ở Hàn Quốc, trong chuyến thăm 2 ngày tới quốc gia này. Ảnh: Getty. Tổng thống Trump nâng ly tại tiệc tối nhà nước do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tổ chức tại Nhà Xanh. Ảnh: Reuters. Lưu bút của Tổng thống Trump và phu nhân Melania trong cuốn sổ dành cho khách tại Nhà Xanh. Ảnh: Reuters. Trong thời gian ở Hàn Quốc, ông Trump định tới khu phi quân sự liên Triều nhưng chuyến đi đã bị hoãn do điều kiện thời tiết. Ảnh: Reuters. Vợ chồng Tổng thống Trump tới thăm Nghĩa trang Quốc gia Seoul. Ảnh: AP. Hai vợ chồng ông Trump đốt hương tại nghĩa trang này. Ảnh: AP. Tổng thống Trump đặt hoa tưởng niệm tại nghĩa trang. Ảnh: AP. Phát biểu tại Quốc hội Hàn Quốc, Tổng thống Trump kêu gọi mỗi quốc gia hãy thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên. Ảnh: Pool. Ông Trump cũng so sánh mức độ giàu có giữa Triều Tiên và Hàn Quốc kể từ khi nổ ra Chiến tranh Triều Tiên vào năm 1950 (khi 2 nước có thu nhập bình quân đầu người ngang nhau) cho tới thập niên 1990 và hiện nay. Ảnh: AP. Tổng thống Trump đã khiến các nghị sĩ Hàn Quốc cười rộ và vỗ tay tán thưởng khi ông khen các tay golf của Hàn Quốc rất cừ. Ảnh: Getty. Bài phát biểu của ông Trump trước Quốc hội Hàn Quốc trùng với dịp kỷ niệm một năm ông đắc cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: CNN. Sau đó Tổng thống Trump và phu nhân Melania đã lên đường bay tới Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AP. http://streaming.vov.vn/2017_11_08/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/trump1.mp4

